Церемонія підписання мирної угоди між США та Іраном може відбутися 19 червня у Женеві (Швейцарія).

Про це глава МЗС Пакистану Ішак Дар повідомив у соцмережі X.

Мирна угода між США та Іраном: що відомо

Ішак Дар заявив, що Пакистан вітає досягнуте між Вашингтоном і Тегераном порозуміння та назвав його результатом тривалих дипломатичних зусиль і спільної роботи дружніх держав.

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— Цей значний прорив свідчить про ефективність послідовної дипломатичної діяльності та колективну рішучість дружніх держав віддати перевагу діалогу, а не конфронтації, – написав глава МЗС.

За його словами, домовленість має стати позитивним сигналом для міжнародної спільноти та додати стабільності світовій економіці, особливо країнам, які найбільше залежать від регіональної безпеки.

Дар також зазначив, що Пакистан протягом усього періоду підтримував контакти з усіма сторонами та виступав за дипломатичний шлях врегулювання.

Окремо він подякував країнам, які брали участь у перемовному процесі або підтримували його дипломатично, зокрема Саудівській Аравії, Катару, Туреччині, Єгипту, а також ООН та міжнародним партнерам.

Міністр заявив, що сторони продовжують переговори щодо окремих неврегульованих питань, однак Пакистан очікує проведення офіційної церемонії підписання 19 червня у Женеві.

Водночас ані США, ані Іран на момент заяви окремо не підтверджували дату підписання або досягнення остаточної мирної угоди.

Днями США продовжили військову операцію проти Ірану та завдали нових ударів по іранській території.

За інформацією американських медіа, атаки мали посилити тиск на Тегеран і змусити його повернутися до переговорного процесу.

У Центральному командуванні США заявили, що під удари потрапили системи ППО, радіолокаційні станції та підрозділи управління безпілотниками.

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