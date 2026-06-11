В среду американские военные нанесли удары по Ирану вторую ночь подряд, продолжив серию атак, резко обостривших ситуацию на Ближнем Востоке.

По данным Axios, удары были направлены на то, чтобы заставить Тегеран согласиться на новую сделку с США, однако в Вашингтоне признают риск дальнейшей военной эскалации.

Обострение конфликта между США и Ираном: что известно

По информации издания, американские чиновники ожидают возможный ответ Ирана, в том числе потенциальные атаки на американские военные базы в регионе.

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Тегеран заявил о якобы ударе беспилотниками по позициям 5-го флота ВМС США в Бахрейне, однако подтверждения этих заявлений пока нет.

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике Иран, заявив, что Тегеран пытается “обвести США вокруг пальца”, и подчеркнул необходимость изменить подход к переговорам.

В то же время Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило проведение ударов по Ирану, которые длились около четырех часов – с 17:15 по восточному времени.

Целью стали:

системы противовоздушной обороны;

радиолокационные станции;

подразделения управления беспилотниками на юге Ирана.

В CENTCOM заявили, что операция стала ответом на “длительную и неоправданную агрессию Ирана”.

Министр обороны США Пит Хегсет подчеркнул, что удары должны принудить Иран к переговорам.

– Если нам нужно будет вести переговоры с помощью бомб – мы будем это делать, – заявил он.

По данным Axios, Трамп также провел срочное совещание с командой нацбезопасности, обсуждая возможные следующие шаги, включая варианты усиленного давления на Тегеран.

Источники сообщили, что одним из вариантов, рассматриваемых Трампом, была масштабная, но кратковременная операция.

Дональд Трамп, по словам источников, все больше разочаровывается, ожидая ответа Ирана на свое последнее предложение.

Иранские медиа, в частности Tasnim, заявили о “решительном ответе” и возможных атаках на американские базы в регионе. В Бахрейне уже фиксировались сирены тревоги, но подтверждения поражений пока нет.

Закрытие Ормузского пролива: какие персперктивы

По данным CNN, Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил, что Ормузский пролив “закрыт для всех судов”, включая нефтяные танкеры и коммерческие суда.

– Любое судно, которое будет пытаться пройти по проливу, будет мишенью, – говорится в заявлении.

В то же время США опровергают блокировку Ормузского пролива и заявляют, что коммерческие суда продолжают движение через стратегический водный путь.

Американская сторона также отрицает сообщения иранских медиа о поражении военных кораблей США в районе пролива.

Между тем иранские СМИ сообщают о якобы атаках на суда и “столкновении” между силами КСИР и США в районе пролива.

Заметим, что, по оценкам JPMorgan, Ормузский пролив остается критически важным маршрутом для мировой энергетики, хотя из-за боевых действий объемы судоходства снизились примерно до 15% от довоенного уровня.

Эксперты отмечают, что какие-либо ограничения в этом регионе могут повлиять на глобальные цены на нефть и газ.

Напомним, Соединенные Штаты ночью против 10 июня нанесли серию ударов по Ирану в ответ на сбивание им американского вертолета AH-64 Apache.

Иранские военные объявили об ударах по американским базам в регионе.

В ночь на 11 июня Дональд Трамп угрожал Ирану новыми мощными ударами, если прогресс в переговорах по прекращению войны будет оставаться недостаточным.

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