Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від зустрічі для проведення мирних переговорів у США, міжнародна спільнота має посилити тиск на Росію.

Про це глава держави сказав під час звернення до Міжурядової конференції Євросоюзу.

Зеленський про переговори за участю Путіна

– Ми пропонували Путіну зустрітися в будь-якому місці, де можна було б ухвалити реальні рішення для завершення війни. Він цього не хоче, – зазначив Зеленський.

Президент додав, що Путін також не захотів провести зустріч на полях G7 за участю всіх демократичних держав. Така можливість обговорювалася зі США та Франціїю.

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Він повідомив, що в неділю, 14 червня, обговорював питання проведення мирних переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

– Учора ми обговорили з президентом Трампом, що таку зустріч можна було б організувати у США у форматі, у якому Путіну було б значно складніше відмовити принаймні президенту Трампу, – розповів глава держави.

Зеленський наголосив, що якщо Росія і цього разу відмовиться від переговорів, міжнародні партнери мають посилити тиск на РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше звертався до російського диктатора з відкритим листом, у якому пропонував провести прямі переговори та обговорити припинення війни.

За словами глави держави, рішення звернутися до Путіна публічно було свідомим кроком, який мав змусити Кремль відкрито реагувати на пропозиції України та продемонструвати позицію російської влади власному суспільству.

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