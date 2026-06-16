Лідери G7 на саміті у французькому Евіан-ле-Бені ухвалили три ключові декларації – щодо боротьби зі спалахом Еболи, протидії раку та реформування міжнародної системи розвитку. До ініціатив долучилися країни-партнери, а також оголошено нові фінансові зобов’язання США.

Що відомо про декларації країн G7

– Ми сповнені рішучості мобілізувати підтримку для глобальної відповіді на спалах Еболи. Мета – забезпечити розробку та постачання вакцин, діагностичних засобів і методів лікування протягом найближчих місяців, – йдеться у заяві, яку цитує Суспільне.

Серед країн-партнерів, що приєдналися до декларації – Єгипет, Індія, Кенія та Республіка Корея.

Водночас США вирішили швидко надати понад $370 млн на медичні та гуманітарні ресурси для регіону, а також – зобов’язалися витратити ще до $500 млн.

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Країни G7 також задекларували, що визнають “необхідність оновлення міжнародної системи для майбутніх поколінь”.

– Архітектура розвитку стала надмірно складною, що призводить до неоптимального використання ресурсів. Макроекономічні дисбаланси, кризи, конфлікти, тривала бідність та вразливість до боргів збільшують фінансові потреби, особливо для найбільш вразливих. Державні ресурси залишаються стратегічно важливими, але їх недостатньо для задоволення глобальних потреб у розвитку. Необхідно проводити структурні реформи, щоб раціоналізувати архітектуру розвитку та підвищити її ефективність і вплив, – сказано у спільній заяві.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про підсумки першої зустрічі у форматі G7 на полях саміту у Франції.

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