Президент Володимир Зеленський розповів про підсумки першої зустрічі у форматі G7 на полях саміту у Франції.

Зеленський про першу зустріч на саміті у форматі G7

Як повідомив голова нашої держави у Telegram, пріоритети України чіткі: збільшення кількості ракет ППО та надання ліцензій на їх виробництво, пакет підтримки на зиму та посилення тиску на Росію. Важливо, що США готові забезпечити backstop за цими напрямами роботи, зауважив Володмир Зеленський.

– Перша багатостороння зустріч сьогодні – формат G7 – Україна на саміті G7. Дякую президенту Франції Емманюелю Макрону, прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру, голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні, прем’єр-міністру Канади Марку Карні, федеральному канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, президенту США Дональду Трампу, прем’єр-міністерці Японії Санае Такаїчі, президенту Європейської ради Антоніу Кошті, президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за участь і за сильні ідеї щодо того, як примусити Росію до миру, – зауважив він.

Окремо Зеленський повідомив про підсумки зустрічі із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом в Евіані. Сторони говорили про оборонну підтримку України, передусім про подальше посилення нашої ППО, ситуацію на фронті та результати українських далекобійних санкцій.

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Окремо обговорили шляхи реалізації домовленостей сьогоднішньої зустрічі у форматі G7 – Україна.

– Важливо, щоб результативність України на полі бою та в далекобійності доповнювалась ефективним глобальним тиском на Росію. Дякую за підтримку України та німецьке лідерство у захисті життів наших людей від масованих російських атак. Вдячний за підтримку нашого шляху до Євросоюзу, – додав президент.

Нагадаємо, що вранці 16 червня Зеленський прибув до місця проведення саміту “Великої сімки” (G7) в місті Евіан-ле-Бен на березі Женевського озера у Франції та одразу провів коротку зустріч з президентом Франції Еманюелем Макроном.

Також на вівторок заплановано двосторонні зустрічі Зеленського з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністрами Сполученого Королівства Кіром Стармером та Канади Марком Карні, а також з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Президент США Дональд Трамп теж прибув до Евіан-ле-Бен та перебуває на полях саміту. Відомо, що глава Штатів та Зеленський проведуть окремі переговори там.

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