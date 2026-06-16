Президент України Володимир Зеленський прибув до французького міста Евіан для участі у саміті G7.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Зеленський прибув на саміт G7: що відомо

За словами Сергія Никифорова, о 08:55 за місцевим часом президент України прибув до Евіана.

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Перед початком заходів Зеленський проведе коротку зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном, після чого візьме участь у спеціальному засіданні G7 — Україна.

Також у програмі президента заплановані двосторонні переговори із федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністром Канади Марком Карні, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Які теми обговорюватимуть на саміті G7

Однією з ключових тем цьогорічного саміту стане питання миру та безпеки для України і Європи.

Також лідери країн G7 під час робочих сесій планують обговорити:

геополітичні виклики;

ситуацію на Близькому Сході;

міжнародні партнерства та солідарність;

більш збалансоване економічне зростання;

майбутнє штучного інтелекту.

Окремо французьке головування запросило до участі у частині сесій представників держав, які не входять до складу G7.

Напередодні саміту президент України Володимир Зеленський повідомив, що пропонував провести зустріч із Володимиром Путіним саме на полях G7 у Франції.

За словами глави держави, Київ передав відповідні сигнали російській стороні через кілька каналів, а також поінформував про цю ініціативу США та президента Франції Емманюеля Макрона.

Водночас за словами президента, Росія фактично не дала відповіді на цю пропозицію.

Крім того, 14 червня Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

За словами українського президента, сторони обговорили мир, дипломатичні ініціативи та домовилися продовжити розмову вже під час особистої зустрічі на саміті G7.

Джерело : Укрінформ, Суспільне

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