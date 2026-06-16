Під час короткої двосторонньої зустрічі між президентом Володимиром Зеленським та його французьким колегою Еммануелем Макроном найпершим питанням до обговорення стала можливість організувати переговори українського лідера з очільником США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє CNN з посиланням на Єлисейський палац.

Зустріч Зеленського з Трампом: що пропонує Макрон

Зазначається, що Еммануель Макрон, який є господарем цьогорічного саміту G7, запросив Володимира Зеленського взяти участь у паралельних заходах, сподіваючись, що його присутність допоможе зміцнити підтримку групи щодо України.

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– По-перше, чи є у вас двостороння зустріч, організована… з президентом Трампом? – сказав Макрон на відео, яке поширили іноземні ЗМІ.

Було чути, як французький президент також запропонував “організувати це”.

Зауважимо, що офіційний графік Трампа не включає двосторонні переговори з Зеленським, але імпровізовані зустрічі часто трапляються під час таких самітів, як цей.

Так, одна з найбільш значущих зустрічей між Трампом і Зеленським була позаплановою і відбулася в кулуарах похорону Папи Франциска в квітні 2025 року. Це були перші їхні переговори після відомого складного саміту в Овальному кабінеті, і саме вони стали поворотними у стосунках лідерів, пише CNN.

Тим часом президент Володимир Зеленський опублікував у себе в соцмережах повідомлення про те, що зустрічі на саміті G7 у Франції “почалися змістовно”.

– Еммануеле, пане президенте, дякую! Графік на день серйозний. Головне – посилити ППО для України та підштовхнути дипломатію, щоб Росія завершила свою війну. Мир потрібен, – підсумував український лідер.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Евіана у Франції для участі у саміті G7. Очікується, що президент візьме участь у спеціальному засіданні G7 — Україна.

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