Одна з найбільших нафтових компаній Росії Татнєфть запровадила обмеження на продаж бензину та дизеля по всій території РФ.

Татнєфть запровадила обмеження на продаж пального в РФ

Як повідомив у Telegram керівник ЦПД Андій Коваленко, російськая компанія Татнєфть запровадила обмеження на продаж пального в РФ.

– Результат авантюри Путіна – ганьба Росії і його особиста ганьба. Для кожного росіянина це ще й погіршення життя вже сьогодні, і це справедливо. Бо росіяни відповідальні за війну і збереження Путіна при владі в РФ, – повідомив він у Telegram.

Нагадаємо, що раніше ліміти на продаж бензину та дизеля запровадили у Татарстані, Чувашії, Удмуртії, Самарській, Ульянівській, Оренбурзькій, Нижньогородській областях, а також у Санкт-Петербурзі та Сибіру.

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Ситуація з бензином загострилася після того, як 12 червня в результаті атаки українських безпілотників постраждав нафтопереробний завод ТАНЕКО у Татарстані.

Крім того, у Москві також раніше вводилися обмеження на заправках по 20 літрів на авто після постійних ударів по нафтобазах та НПЗ. А після сьогоднішньої атаки дронів Московський НПЗ у районі Капотні очікується ще більший дефіцит пального у регіоні.

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