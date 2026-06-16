Результат авантюри Путіна: Татнєфть запровадила обмеження на продаж пального у РФ
- Російська нафтова компанія Татнєфть запровадила обмеження на продаж бензину та дизелю на своїх заправках по всій території РФ.
- Раніше ліміти на пальне вже вводили у Татарстані, Чувашії, Удмуртії, Самарській, Ульянівській, Оренбурзькій, Нижньогородській областях, Санкт-Петербурзі та Сибіру.
- Ситуація з пальним у РФ загострилася після атак на нафтобази й НПЗ, зокрема після удару по заводу ТАНЕКО у Татарстані та повідомлень про атаку Московського НПЗ у Капотні.
Одна з найбільших нафтових компаній Росії Татнєфть запровадила обмеження на продаж бензину та дизеля по всій території РФ.
Татнєфть запровадила обмеження на продаж пального в РФ
Як повідомив у Telegram керівник ЦПД Андій Коваленко, російськая компанія Татнєфть запровадила обмеження на продаж пального в РФ.
– Результат авантюри Путіна – ганьба Росії і його особиста ганьба. Для кожного росіянина це ще й погіршення життя вже сьогодні, і це справедливо. Бо росіяни відповідальні за війну і збереження Путіна при владі в РФ, – повідомив він у Telegram.
Нагадаємо, що раніше ліміти на продаж бензину та дизеля запровадили у Татарстані, Чувашії, Удмуртії, Самарській, Ульянівській, Оренбурзькій, Нижньогородській областях, а також у Санкт-Петербурзі та Сибіру.
Ситуація з бензином загострилася після того, як 12 червня в результаті атаки українських безпілотників постраждав нафтопереробний завод ТАНЕКО у Татарстані.
Крім того, у Москві також раніше вводилися обмеження на заправках по 20 літрів на авто після постійних ударів по нафтобазах та НПЗ. А після сьогоднішньої атаки дронів Московський НПЗ у районі Капотні очікується ще більший дефіцит пального у регіоні.