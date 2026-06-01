Россия рискует столкнуться с дефицитом топлива из-за рекордных ударов Украины — Bloomberg
- В мае Украина осуществила по меньшей мере 16 атак на НПЗ РФ.
- Под удары попали восемь из десяти крупнейших российских заводов.
Рекордное количество атак по российским нефтеперерабатывающим предприятиям создает дополнительное давление на внутренний топливный рынок РФ и может осложнить обеспечение спроса в период летнего сезона.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты и открытые заявления украинской и российской сторон.
Удары по российским нефтяным объектам: что известно
По подсчетам Bloomberg, в мае Украина осуществила не менее 16 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Под удары попали восемь из десяти крупнейших НПЗ России.
Издание отмечает, что украинская сторона увеличила интенсивность атак и начала повторно наносить удары по отдельным объектам, чтобы усложнить их восстановление. В частности, Ярославский НПЗ в мае атаковали трижды, а предприятия Лукойла в Нижнем Новгороде и Перми — дважды.
Кроме заводов, под ударами оказывались экспортные терминалы, нефтепроводная инфраструктура и хранилища.
По оценке аналитической компании OilX, средний объем переработки нефти в РФ в мае может снизиться до 4,58 млн баррелей в сутки.
Это примерно на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый низкий показатель с октября 2009 года.
Bloomberg отмечает, что сокращение производства создает дополнительное давление на власти РФ для недопущения дефицита топлива и резкого роста цен.
Признаки такого давления уже наблюдаются: объемы продаж бензина А-95 в европейской части России сократились, тогда как биржевые цены за год выросли более чем на 20%.
В то же время в Кремле заявляют, что пока не видят рисков дефицита и объясняют сокращение переработки сезонным техническим обслуживанием.
Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что украинские дальнобойные удары по нефтяной инфраструктуре РФ уже повлияли на экспорт российской нефти и возможности ее переработки.
В ISW отмечали, что из-за таких атак Россия не смогла полноценно воспользоваться ростом мировых цен на нефть, а дальнейшее давление может ограничивать экономические возможности Кремля.