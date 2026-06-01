Рекордное количество атак по российским нефтеперерабатывающим предприятиям создает дополнительное давление на внутренний топливный рынок РФ и может осложнить обеспечение спроса в период летнего сезона.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты и открытые заявления украинской и российской сторон.

Удары по российским нефтяным объектам: что известно

По подсчетам Bloomberg, в мае Украина осуществила не менее 16 атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Под удары попали восемь из десяти крупнейших НПЗ России.

Издание отмечает, что украинская сторона увеличила интенсивность атак и начала повторно наносить удары по отдельным объектам, чтобы усложнить их восстановление. В частности, Ярославский НПЗ в мае атаковали трижды, а предприятия Лукойла в Нижнем Новгороде и Перми — дважды.

Кроме заводов, под ударами оказывались экспортные терминалы, нефтепроводная инфраструктура и хранилища.

По оценке аналитической компании OilX, средний объем переработки нефти в РФ в мае может снизиться до 4,58 млн баррелей в сутки.

Это примерно на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, и самый низкий показатель с октября 2009 года.

Bloomberg отмечает, что сокращение производства создает дополнительное давление на власти РФ для недопущения дефицита топлива и резкого роста цен.

Признаки такого давления уже наблюдаются: объемы продаж бензина А-95 в европейской части России сократились, тогда как биржевые цены за год выросли более чем на 20%.

В то же время в Кремле заявляют, что пока не видят рисков дефицита и объясняют сокращение переработки сезонным техническим обслуживанием.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что украинские дальнобойные удары по нефтяной инфраструктуре РФ уже повлияли на экспорт российской нефти и возможности ее переработки.

В ISW отмечали, что из-за таких атак Россия не смогла полноценно воспользоваться ростом мировых цен на нефть, а дальнейшее давление может ограничивать экономические возможности Кремля.

