Європейський Союз розробляє систему запобіжників для майбутніх держав-членів, яка має гарантувати дотримання правил після вступу до блоку та не дозволити використовувати право вето для блокування рішень ЄС.

Про це в інтерв’ю Politico на полях зустрічі міністрів закордонних справ у Люксембурзі заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

ЄС готує нові правила для майбутніх членів: що відомо

За словами Марти Кос, Єврокомісія вже працює над новими інструментами контролю та консультаціями з країнами-членами щодо механізмів, які дозволять уникнути проблем після вступу нових держав до ЄС.

Зараз дивляться

Вона наголосила, що йдеться не про зміну принципів розширення, а про створення умов, за яких країни продовжуватимуть дотримуватися європейських стандартів і після набуття членства.

— Якщо нова країна-член дотримуватиметься правил, нічого не трапиться. Якщо ж вона не дотримуватиметься правил, запобіжні заходи будуть жорсткими, — заявила Кос.

За її словами, серед варіантів, які зараз обговорюють у Брюсселі, — запровадження перехідних періодів перед повним наданням окремих прав членства, а також додаткові механізми реагування у разі відступу від узятих зобов’язань.

Єврокомісарка зазначила, що остаточні рішення поки не ухвалені, однак Єврокомісія вже має кілька напрацьованих варіантів.

Як зазначає Politico, одним із головних факторів для перегляду підходів став попередній досвід взаємодії з Угорщиною.

Будапешт неодноразово використовував право вето для блокування або затягування рішень ЄС, зокрема щодо санкцій проти Росії та підтримки України.

Крім того, Євросоюз раніше заморозив для Угорщини понад €10 млрд фінансування через претензії щодо дотримання демократичних і судових стандартів.

За словами Кос, саме таких ситуацій ЄС прагне не допустити під час наступних хвиль розширення.

— Новим цього разу, і це буде вперше в договорі про вступ Чорногорії, стане те, як гарантувати, що після того, як країна стане членом ЄС, правила будуть дотримуватися через п’ять, десять, п’ятнадцять років, — пояснила єврокомісарка.

Марта Кос окремо наголосила, що політика розширення й надалі залишатиметься заснованою на заслугах.

За її словами, Україна та Молдова наразі рухаються синхронно у переговорах про вступ, однак після відкриття всіх переговорних кластерів темпи можуть відрізнятися.

— Та країна, яка досягне більших результатів, зможе рухатися швидше, — зазначила вона.

Напередодні Україна відкрила перший переговорний кластер у межах процесу вступу до Європейського Союзу. Йдеться про блок питань, що стосується основ функціонування держави — правосуддя, свободи, фундаментальних прав і безпеки.

За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, відкриття першого кластера означає початок системної роботи над інтеграцією України до європейського простору та формуванням спільного безпекового середовища.

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