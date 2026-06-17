Дональд Трамп заявив, що Вашингтон вивчає можливість запровадження нових санкцій проти Росії.

Президент США дав зрозуміти, що подальші кроки залежатимуть від ситуації на світовому нафтовому ринку.

Про це Трамп повідомив під час зустрічі з прем’єр-міністром Індії.

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Чи запровадять США нові санкції проти РФ: Трамп відповів

Під час спілкування з представниками ЗМІ американського президента запитали, чи розглядає його адміністрація можливість відновлення або посилення санкцій проти Росії.

Трамп підтвердив, що це питання перебуває на розгляді.

– Ми це розглядаємо. Ми бачимо, наскільки знизиться ціна на нафту… Незабаром вона повернеться до того ж рівня, що й чотири місяці тому. Це досить вражаюче, – відповів Трамп.

Нагадаємо, 16 червня на полях саміту G7 Трамп заявив, що США можуть найближчим часом повернути санкції проти російської нафти.

Президент США дав зрозуміти, що йдеться про можливість відновлення частини санкцій через непродовження винятків із чинного санкційного режиму.

2 червня державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Вашингтон очікує найближчим часом припинити дію винятків із санкцій щодо російської нафти.

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