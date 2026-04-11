Сенаторы США от Демократической партии призвали администрацию Дональда Трампа не продлевать санкционные исключения для российской нефти, указывая на значительные доходы РФ от ее экспорта.

Соответствующее письмо опубликовано на сайте Комитета Сената США по международным отношениям.

Сенаторы требуют усилить давление на российскую нефть

Сенаторы Джин Шахин, Ричард Блюменталь, Шелдон Уайтхауз, Кристофер Кунс, Джеки Роузен и Марк Келли обратились к министру финансов США Скотту Бессенту с призывом разрешить завершение действия санкционного исключения, касающегося операций с российской нефтью.

Они отмечают, что действующая политика может обеспечивать России около $150 млн ежедневных доходов от продажи нефти, что, по их мнению, поддерживает ее военную кампанию против Украины.

В письме отмечается, что каждый проданный баррель нефти может быть направлен на финансирование военных действий России и продолжение войны, которая уже привела к значительным человеческим и экономическим потерям.

— Продолжение ослабления санкций против России, поскольку она предоставляет Ирану ценные разведывательные данные для нацеливания на наши войска и активы, подвергая их смертельной опасности, неприемлемо, – говорится в письме сенаторов.

Сенаторы также заявили, что продолжение ослабления санкций противоречит усилиям США и союзников по экономическому давлению на Россию.

Они подчеркивают, что подобная политика может ослабить международное единство в вопросе сдерживания Кремля.

Отдельно они отметили, что аргументы по стабилизации мировых энергорынков не подтвердились, поскольку цены на нефть существенно не снизились.

США ослабили санкционный режим против РФ в конце марта 2026 года, разрешив временные финансовые операции, связанные с транспортировкой и поставкой российской нефти. Согласно генеральной лицензии №134, выданной OFAC, эти исключения действуют до 11 апреля 2026 года, после чего должны быть прекращены.

Напомним, 9 марта в интервью Rai Radio 1 президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия могла вводить в заблуждение США о роли своих нефтяных поставок в стабилизации мировых энергорынков. По его словам, такие аргументы могли использоваться как основание частичного ослабления санкций.

Он также предполагал, что Москва могла преследовать дополнительную цель – добиться снятия ограничений для потенциальной продажи замороженных энергетических активов, в частности, связанных с компанией Лукойл в Европе.

