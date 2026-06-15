Син кронпринцеси Норвегії Метте-Маріт, 29-річний Маріус Борг Гойбі, проведе наступні чотири роки за ґратами. Окружний суд Осло визнав його винним за двома епізодами зґвалтування.

Вирок оголосили після судового процесу, що тривав сім тижнів та привернув значну увагу норвезького суспільства.

Під час розгляду справи суд досліджував обвинувачення у сексуальному насильстві, побиттях, погрозах, порушеннях заборонних приписів, злочинах, пов’язаних із наркотиками, та порушеннях правил дорожнього руху.

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Вирок для сина кронпринцеси

Суд визнав Маріуса Борга Гойбі винним за двома пунктами обвинувачення у зґвалтуванні. Також його засудили за напад на колишню дівчину Нору Хаукланд, погрози та низку порушень, пов’язаних із керуванням автомобілем.

Водночас за двома іншими обвинуваченнями у зґвалтуванні суд його виправдав. Один із пунктів обвинувачення щодо порушення заборонного припису також було скасовано.

Суддя Йон Свердруп Еф’єстад розглядав докази за 40 пунктами обвинувачення. Серед матеріалів справи були понад 800 повідомлень, а також відеозаписи інтимного характеру, які, за даними слідства, зробив сам обвинувачений.

Під час слухань також повідомлялося, що один із випадків зґвалтування стався у підвальному приміщенні резиденції сім’ї кронпринца.

Сам Маріус Борг Гойбі заперечував найтяжчі звинувачення, хоча визнав частину менш серйозних правопорушень.

Вирок оголосили без присутності підсудного

На момент оголошення рішення суду Маріус Борг Гойбі не був присутній у залі засідань. Він долучився до слухання через відеозв’язок.

Справу називають однією з найгучніших для норвезької монархії за останні десятиліття. Маріус Борг Гойбі не має королівського титулу та не виконує офіційних обов’язків, однак із дитинства перебуває в центрі уваги громадськості.

Йому було чотири роки, коли його мати Метте-Маріт у 2001 році вийшла заміж за кронпринца Гокона.

Погіршення стану здоров’я кронпринцеси

Оголошення вироку відбулося на тлі складної ситуації в королівській родині. Кронпринцеса Метте-Маріт страждає на легеневий фіброз — прогресуюче захворювання легень, яке ускладнює дихання.

На початку червня її внесли до національного списку очікування на трансплантацію легень після погіршення стану здоров’я.

Минулого тижня суд першої інстанції дозволив Маріусу Боргу Гойбі тимчасово вийти з-під варти, щоб він міг провести час із матір’ю. Однак прокуратура оскаржила це рішення, і суд вищої інстанції його скасував. У результаті підсудний залишився під вартою до оголошення вироку.

Останнім часом норвезька королівська родина також опинилася під додатковою увагою через згадки про минулі контакти Метте-Маріт із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном, що посилило суспільний резонанс навколо справи.

Джерело : Daily Mail

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