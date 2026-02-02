У світі знову спалахнула хвиля обговорень справи Джеффрі Епштейна, покійного фінансиста та засудженого сексуального злочинця.

Один із найгучніших сексуальних скандалів набрав обертів після того, як у п’ятницю, 30 січня, Міністерство юстиції США оприлюднило мільйони нових файлів, пов’язаних зі справою Епштейна. Зокрема, доступними стали 3 млн сторінок, 180 тис. зображень та 2 тис. відео.

Файли містять детальну інформацію про перебування Джеффрі Епштейна у в’язниці, його психологічні звіти, обставини смерті, розслідування щодо Гіслейн Максвелл – спільниці фінансиста, засудженої за торгівлю неповнолітніми, а також листування зі світовими політиками і знаменитостями.

Детальніше про файли Джеффрі Епштейна, хто в них фігурує та що згадується про президента США Дональда Трампа – читайте далі у матеріалі.

Зв’язки Епштейна з британською елітою

У документах міститься листування фінансиста із “герцогом”, ймовірно, принцом Ендрю, молодшим братом короля Великої Британії Чарльза III. Як відомо, через зв’язки з Епштейном Ендрю позбавили усіх титулів і привілеїв.

У листах обговорюється вечеря в Букінгемському палаці, де було “багато приватності”. Одне з повідомлень від Епштейна містить пропозицію познайомити “герцога” з 26-річною росіянкою. Також у файлі є фотографія, на якій, судячи з усього, колишній принц стоїть на колінах над жінкою, що лежить на підлозі.

Disturbing photos in Epstein files appear to show Andrew on all fours over female sprawled on floor https://t.co/wIEiulHlG6 pic.twitter.com/I38cRPsWCq — Daily Mail (@DailyMail) January 31, 2026

У листах неодноразово згадується й колишня дружина Ендрю Сара Фергюсон. Жінка називала фінансиста своїм “дорогим і особливим другом”, “легендою”, казала, що “пишається” ним, обговорювала ідеї для своєї компанії Mother’s Army, планувала зустріч у Палм-Біч, висловлювала йому вдячність та просила фінансової допомоги.

Доньки Фергюсон, принцеси Беатріс і Євгенія, теж фігурують в листах, зокрема, в контексті світських заходів, зустрічей і поїздок.

Політики та підприємці у файлах Епштейна

У файлах Епштейна є сотні згадок про Річарда Бренсона, британського підприємця, мільярдера, засновника Virgin Group. У листуванні 2013 року він писав фінансисту: Було дуже приємно тебе бачити. Завжди радий зустрітися, коли будеш поруч — головне, приведи свій гарем!

У Virgin Group пояснили, що під словом “гарем” малися на увазі троє повнолітніх членів команди Епштейна, а контакти Бренсона з ним обмежувалися кількома діловими заходами понад 12 років тому, зокрема благодійним тенісним матчем.

У файлах фігурує радник прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо Мирослав Лайчак. Він подав у відставку після оприлюднення повідомлень між ним та Епштейном, де вони у 2018 році у невимушеній формі обговорювали жінок та майбутню зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Після того, як Епштейн надіслав фото, яке не відображене у файлах, Лайчак відповів: Чому б тобі не запросити мене на ці ігри? Я б узяв дівчину “М”.

Політик спершу заперечував, що обговорював з Епштейном жінок. Пізніше він заявив, що вирішив піти у відставку, щоб не нашкодити політичній кар’єрі прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Листування 2012–2013 років показує, що американський підприємець Ілон Маск обговорював можливу поїздку на острів Епштейна та вечірки.

– У який день/ніч на вашому острові буде найбожевільніша вечірка? – цікавився Маск у 2012 році, зазначаючи, що йому потрібно “відпочити і розслабитися”.

Водночас у документах немає жодних доказів того, що Маск все-таки відвідував острів фінансиста.

У файлах Епштейна містяться листи від 18 липня 2013 року з твердженнями про те, що один із засновників Microsoft Білл Гейтс нібито заразився венеричною хворобою від “російських дівчат”.

Представники підприємця назвали ці заяви “абсолютно абсурдними та повністю неправдивими”, а також додали:

– Єдине, що демонструють ці документи, – це розчарування Епштейна тим, що він не мав постійних стосунків з Гейтсом, і те, наскільки далеко він готовий зайти, щоб заманити в пастку і зганьбити.

Згідно з банківськими виписками, опублікованими в файлах, Епштейн переказав $75 тис. на рахунки, пов’язані з експослом Британії у США Пітером Мандельсоном.

Мандельсон заявив, що не має жодних записів або спогадів про отримання коштів і не знає, чи є ці документи справжніми. В іншій серії електронних листів він просить дозволити йому зупинитися в одній з нерухомостей Епштейна.

Після оприлюднення файлів Пітер Мандельсон подав у відставку з Лейбористської партії, щоб не створювати їй додаткових проблем на тлі нових викриттів у справі Епштейна. Він також неодноразово заявляв, що шкодує про свою минулу дружбу із фінансистом.

Дональд Трамп у файлах Епштейна

Президент США згадується понад 38 тис. разів у 5 300 файлах, опублікованих у справі Епштейна. Водночас дані про порушення з його боку там відсутні.

Трамп товаришував із фінансистом, але стверджує, що їхні стосунки зіпсувалися багато років тому, і заперечує будь-яку обізнаність про його сексуальні злочини.

Серед нових документів є список, складений ФБР минулого року, із звинуваченнями проти Трампа, надісланими через Національний центр загроз. Багато з них, за даними слідства, ґрунтуються на непідтверджених відомостях і не мають доказів. Список включає численні звинувачення у сексуальних домаганнях, висунуті проти Трампа, Епштейна та інших відомих особистостей. Трамп постійно заперечував будь-яку провину у зв’язку з Епштейном, і жодна із жертв фінансиста не звинувачувала його у злочинах. На запитання про останні звинувачення, як Білий дім, так і Міністерство юстиції вказали на прес-реліз, що супроводжує нову партію файлів: – Деякі документи містять недостовірні та сенсаційні звинувачення проти президента Трампа, які були подані до ФБР безпосередньо перед виборами 2020 року. Ці твердження необґрунтовані та неправдиві, і якби в них була хоч крапля достовірності, вони вже були б використані проти президента. Зв’язки Епштейна з РФ У файлах Епштейна міститься 1 056 документів із згадками російського диктатора Володимира Путіна, а Москва фігурує там понад 9 000 разів. Це посилює побоювання, що фінансист міг діяти в інтересах російських спецслужб і працював під їхнім кураторством. Це, зокрема, може пояснювати величезні фінансові ресурси, якими оперував Епштейн. Як пише Telegraph, фінансист потрапив у світ шпигунства через бізнес-зв’язки з медіамагнатом Робертом Максвеллом — батьком Гілейн Максвелл, яка допомагала йому у злочинах і нині відбуває 20-річний термін. Експерти припускають, що Епштейн міг займатися збором компромату на впливових бізнесменів, політиків, медіамагнатів та державних діячів, заманюючи їх у сексуальні стосунки з жінками та використовуючи це для подальшого шантажу. Читайте також Трамп розкритикував Греммі та пригрозив судом ведучому Тревору Ноа

