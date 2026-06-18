У ніч проти 18 червня Москва знову опинилася під атакою безпілотників. Російська влада заявила про масштабну роботу систем протиповітряної оборони та нібито знищення майже двох сотень дронів над столицею.

Одним із головних об’єктів ураження знову став Московський нафтопереробний завод у Капотні.

На території підприємства виникла масштабна пожежа з кількома осередками займання. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що внаслідок атаки були уражені установки переробки нафти та резервуарний парк.

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За попередніми даними, горить комбінована установка переробки нафти, об’єкти вторинної переробки та ємності зі зберігання пального.

Це вже не перший удар по Московському НПЗ. Підприємство вдруге за тиждень стало ціллю українських далекобійних дронів.

Де знаходиться Московський НПЗ та що про нього відомо, читайте в нашому матеріалі.

Московський НПЗ: де знаходиться та що виробляє

Московський нафтопереробний завод розташований у межах Москви, а саме у районі Капотні, неподалік від Москви-ріки. Це один із найбільших паливних заводів Росії та ключовий елемент енергетичної інфраструктури Московської області.

Підприємство було введене в експлуатацію у 1938 році. Його будівництво розпочали у середині 1930-х років через стрімке зростання потреб Радянського Союзу у паливі для промисловості та транспорту.

На той момент більшість нафтопереробних заводів були розташовані безпосередньо у районах видобутку нафти, тому створення підприємства поблизу Москви мало стратегічне значення.

Першу тонну нафти на заводі переробили 1 квітня 1938 року. Тому саме цю дату вважають днем заснування Московського НПЗ. Спочатку підприємство виробляло близько 155 тис. тонн бензину на рік, а сировину отримувало з нафтових родовищ через транспортну систему, зокрема водними шляхами.

За десятиліття роботи завод суттєво модернізували. Нині він належить Газпрому та спеціалізується на виробництві палива.

Московський НПЗ у Москві на карті

Московський НПЗ, адреса якого район Капотня, 2-й квартал, будинок 1, розташований приблизно за 15 км від Кремля. До державного кордону України, зокрема у напрямку Сумської області, відстань становить понад 450 км.

Московський НПЗ: об’єм переробки

Наразі Московський НПЗ у Капотні — це не цивільне підприємство, яке забезпечує паливом столицю Росії. Завод має значення і для військово-промислового комплексу країни-агресорки.

Потужність підприємства становить понад 12 млн тонн переробки нафти на рік. Завод забезпечує значну частину потреб Московської області у паливі. Він задовольняє близько 40% потреб столиці в бензині та приблизно половину потреб у дизельному пальному.

Ба більше, підприємство відіграє важливу роль у забезпеченні авіаційним паливом московського авіавузла. Його продукція використовується для постачання до аеропортів Домодєдово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський.

Тож українські військові розглядають Московський НПЗ як частину паливної інфраструктури, яка забезпечує роботу російської військової машини.

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