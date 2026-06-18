Очільник Кремля Володимир Путін опинився у глухому куті у своїй війні проти України. Негативні наслідки російської агресії дедалі сильніше позначаються на російському населенні.

Про це міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив 18 червня під час 35-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Пісторіус про наслідки війни для Путіна

– Поки російський наступ втрачає силу, ваші війська зберігають свою динаміку на полі бою. Те, як Україна переносить війну туди, звідки вона почалася, справді вражає. Це не випадковість. Підтримка в рамках Рамштайну відіграла вирішальну роль, – сказав Пісторіус.

Він наголосив, що Німеччина від початку підтримує новий план військової кампанії України та всебічно допомагає нарощувати необхідний потенціал. Берлін продовжить робити це й надалі.

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Міністр зазначив, що Німеччина має переймати досвід України, адже партнерство між державами вже давно не є одностороннім.

Глава німецького оборонного відомства зауважив, що 35-те засідання у форматі Рамштайн проходить у “критичний момент”.

– Путін зайшов у глухий кут. Його незаконний напад на Україну продовжує завдавати величезних втрат серед його військ. Кремль більше не може приховувати негативні наслідки цієї війни проти України. Ці наслідки дедалі гостріше відчуває російське населення, – заявив міністр оборони.

Пісторіус нагадав, що президент України Володимир Зеленський виступив із пропозицією щодо прямих переговорів, однак Кремль обирає подальшу ескалацію замість діалогу.

– Ця ескалація спрямована насамперед проти України, але також і проти наших партнерів по НАТО на східному фланзі. Це відчайдушна спроба Путіна відвернути увагу від своїх провалів на полі бою. Ми не повинні дозволити, щоб це збило нас з курсу. Наша підтримка України дає результати, і ми маємо рішуче продовжувати її. Тільки так Україна зможе зберегти та ще більше посилити свою динаміку на полі бою, – сказав він.

За словами Пісторіуса, саме цим питанням буде присвячене нинішнє засідання Контактної групи.

Як і під час попередніх зустрічей, Велика Британія та Німеччина виступають співголовами засідання Контактної групи з питань оборони України.

Нагадаємо, сьогодні Пісторіус повідомив, що Німеччина вчетверте доєднається до механізму PURL, який передбачає фінансування закупівлі для України американських озброєнь і боєприпасів.

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