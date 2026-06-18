Президент України Володимир Зеленський сьогодні долучиться до засідання Рамштайн у Брюсселі, де союзники НАТО обговорять оборонну підтримку України та нарощування виробництва озброєнь.

Про це напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО та Контактної групи повідомив генеральний секретар Марк Рютте.

Рамштайн за участі Зеленського: що відомо

– У нас буде зустріч з Контактною групою з питань оборони України, де, як я вже можу оголосити, президент Зеленський також візьме участь. Це важливо, – цитує Марка Рютте Інтерфакс-Україна.

За словами генсека, міністри оборони країн-членів НАТО проведуть завершальне обговорення підготовки до саміту союзників.

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– Ми обговоримо саміт в Анкарі, який буде присвячений виконанню завдань: обговоренню витрат (на оборону), у галузі промисловості та забезпеченню підтримки України, – перерахував Рютте.

Він заявив, що в питанні виконання зобов’язань щодо витрат на оборону “ми бачимо приголомшливі надходження коштів”.

– Європа та Канада витрачають у 2025 році на понад $90 млрд більше порівняно з 2024 роком, що майже на 20% більше витрат на оборону. Тож це справді чудово, і нам це потрібно на шляху до 5% витрат на оборону для реалізації наших можливостей та цільових показників, – повідомив генсек НАТО.

Говорячи про нарощування виробництва, Рютте констатував, що “ми бачимо, що контракти з’являються всюди, але нам потрібно зробити більше, як у США, так і в Європі, щоб забезпечити необхідне виробництво оборонної промисловості, і нам потрібно зберегти Україну сильною”.

– Сильні в боротьбі – це буде ключовим питанням сьогодні. Йдеться про НАТО 3.0, сильнішу Європу в сильнішому НАТО. Це те, що ми будуємо. Сьогодні у нас будуть різні зустрічі. Ми почнемо з Групи ядерного планування. Потім у нас буде зустріч на рівні тридцяти двох і Контактної групи з питань оборони України, – підсумував Марк Рютте.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що під час майбутнього саміту НАТО в Анкарі не передбачено окремого засідання Ради Україна — НАТО.

Водночас він наголосив, що у президента Володимира Зеленського буде дуже насичений графік зустрічей.

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