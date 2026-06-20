Зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1 є однією з найвідоміших систем протиповітряної оборони, яку використовує Росія для захисту військових об’єктів, позицій ППО та критичної інфраструктури.

Що відомо про зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1, читайте в нашому матеріалі.

Що таке Панцир-С1

Панцир-С1 — російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс ближньої дії, який поєднує ракетне і гарматне озброєння, що дозволяє йому працювати по різних типах повітряних цілей на близьких і середніх дистанціях.

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Розробку системи здійснило Конструкторське бюро приладобудування в російській Тулі. Вперше комплекс показали ще в середині 1990-х років, після чого він неодноразово модернізувався.

Для чого створювали Панцир-С1

Основне завдання комплексу — прикриття важливих об’єктів від повітряних атак. Йдеться як про військові бази, так і про інші стратегічні об’єкти. Все частіше такі системи ППО з’являються на дахах у Москві для захисту стратегічних об’єктів. Система призначена для боротьби з літаками, вертольотами, крилатими ракетами та безпілотниками.

Особливістю комплексу є поєднання ракетного та артилерійського озброєння на одній платформі. Якщо ціль перебуває на великій відстані, для її знищення використовуються ракети. На ближчих дистанціях, до прикладу для ураження дронів, що летять низько, можуть застосовуватися автоматичні гармати.

Крім повітряних цілей, комплекс здатний вести вогонь по легкоброньованій техніці та живій силі противника.

Панцир-С1: що відомо та як працює система

Панцир-С1 може діяти як самостійно, так і у складі батареї. Для виявлення та супроводу цілей комплекс використовує радіолокаційні станції, а також оптико-електронні засоби спостереження.

Після виявлення об’єкта система автоматично визначає його параметри, супроводжує ціль та обирає спосіб ураження. Комплекс здатний одночасно відстежувати кілька цілей та вести вогонь одночасно по декількох об’єктах.

Однією з ключових особливостей є створення безперервної зони перехоплення. Тому система може працювати по цілях на різних висотах і дистанціях без необхідності залучення додаткових засобів прикриття.

Ракетне озброєння для Панцир-С1

Основною ракетою комплексу вважається 57Е6Е. Вона розроблена для ураження широкого спектра повітряних цілей, включаючи літаки, вертольоти, безпілотники та високоточну зброю.

Ракети мають радіокомандне наведення та оснащуються контактними й неконтактними підривачами. Для боротьби з малими безпілотниками у Росії також розробили спеціальні малогабаритні ракети, які дозволяють збільшити боєкомплект комплексу та ефективніше протидіяти масованим атакам дронів.

Останні модернізації системи спрямовані саме на посилення можливостей боротьби з безпілотниками.

Панцир-С1: характеристики російської системи ППО

Тип: зенітний ракетно-гарматний комплекс малого радіуса дії.

Озброєння: 12 зенітних керованих ракет і дві автоматичні двоствольні гармати.

Максимальна дальність ураження ракетами: до 20 км.

Максимальна висота ураження цілей: до 15 км.

Мінімальна дальність перехоплення: близько 200 м.

Мінімальна висота ураження ракетою: 15 м.

Дальність виявлення повітряних цілей: до 32–36 км.

Кількість цілей, які можуть супроводжуватися одночасно: до 4.

Максимальна швидкість обробки цілей: до 10 цілей за хвилину.

Можливість роботи як автономно, так і у складі батареї.

Панцир-С1 створювався як засіб ближнього прикриття для більш потужних систем протиповітряної оборони. Його завдання полягає в тому, щоб перехоплювати цілі, які прорвалися через дальні ешелони захисту або становлять безпосередню загрозу важливим об’єктам.

Саме завдяки поєднанню ракетного та гарматного озброєння комплекс вважається універсальним засобом протидії різним типам повітряних загроз. Проте досвід війни в Україні показав, що такі системи ППО часто стають мішенню для українських війскових.

Панцир-С1: скільки в Росії комплексів ППО

Точна кількість зенітних ракетно-гарматних комплексів Панцир-С1, які перебувають на озброєнні російської армії, не розкривається. Водночас за оцінками військових аналітиків, у складі Збройних сил РФ може бути понад сотню таких систем.

Відомо, що значна частина комплексів використовується для захисту стратегічних об’єктів. Зокрема, лише в районі Москви було розміщено понад 40 установок Панцир-С1.

Панцир-С1: скільки знищено

За даними Служби безпеки України, підрозділи Центру спеціальних операцій Альфа упродовж 2025 року завдали серії ударів по російських зенітних ракетно-гарматних комплексах Панцир. В результаті цих операцій було знищено близько половини таких систем.

У СБУ наголошують, що Панцир є одним із ключових елементів російської протиповітряної оборони. Саме ці комплекси використовуються для прикриття важливих військових об’єктів та вважаються одним із найефективніших засобів боротьби з українськими далекобійними безпілотниками.

У спецслужбі пояснюють, що удари по таких системах мають не лише тактичне, а й стратегічне значення. Ослаблення російської ППО дозволяє створювати умови для подальших ударів по військовій інфраструктурі в тилу противника. Йдеться, зокрема, про аеродроми, склади боєприпасів, логістичні вузли, які забезпечують ведення бойових дій.

Скільки коштує Панцир-С1: ціна комплексу

За оцінками СБУ, вартість одного комплексу Панцир (пускової установки) становить $15-20 млн.

Скільки коштує одна ракета для Панцир-С1

Для зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир-С1 можуть використовуватися різні типи ракет. Спочатку основним боєприпасом комплексу була ракета 57Е6Е. Це досить велика та дорога у виробництві ракета (ціна близько $200 тис).

Для протидії українським безпілотникам, в Росії розробили нові малогабаритні ракети. Йдеться про зенітну керовану ракету ТКБ-1055 Гвоздь. Цей боєприпас створили спеціально для боротьби з безпілотниками.

Нова ракета приблизно вдвічі менша за штатні боєприпаси Панцира. Завдяки компактнішим розмірам на один комплекс можна встановити до 48 одиниць. Це дозволяє збільшити щільність вогню та ефективніше реагувати на масовані атаки дронів.

Вартість однієї ракети ТКБ-1055 Гвоздь становить близько $20 тис. Це у десять разів менше, ніж ціна стандартних ракет 57Е6Е, які використовувалися спочатку.

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