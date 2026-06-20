Влада Угорщини підтвердила скасування блокування доступу до низки українських онлайн-медіа, яке було запроваджене за уряду прем’єр-міністра Віктора Орбана у 2025 році.

Про це повідомив міністр соціальних відносин і культури Угорщини Золтан Тарр.

Розблокування українських ЗМІ в Угорщині: що відомо

За словами угорського міністра, рішення про відновлення доступу до українських медіаресурсів ухвалили спільно з Міністерством закордонних справ країни.

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Тарр заявив, що блокування українських видань було політичним рішенням попередньої влади та не сприяло розвитку відносин між двома державами.

У своїй заяві він нагадав, що у 2025 році уряд Орбана обмежив доступ до українських медіа після того, як Україна заблокувала частину угорських ресурсів через порушення журналістських стандартів та поширення російської пропаганди.

— Медіа, які поширюють російську пропаганду, не можна прирівнювати до справжньої незалежної преси — ні в Угорщині, ні будь-де у світі, — заявив Золтан Тарр.

Також він зазначив, що нова політика уряду має бути спрямована на розвиток добросусідських відносин та покращення становища угорської громади.

— Наше завдання — будувати добросусідські відносини. І завдяки історичній угоді за останні кілька тижнів ми досягли більше, ніж попередній уряд за 16 років, — наголосив міністр.

Про відновлення доступу до українських медіа раніше, 17 червня, повідомив посол України в Угорщині Федір Шандор.

Нагадаємо, що угорські інтернет-провайдери почали обмежувати доступ до українських ресурсів наприкінці вересня 2025 року.

Це стало відповіддю на рішення України заблокувати низку угорських порталів, які, за оцінкою української сторони, поширювали російську пропаганду та дезінформацію.

На тлі зміни підходів у відносинах із Україною новий уряд Угорщини також раніше оголосив про перевірку іншого резонансного епізоду — так званої справи “золотого конвою”.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр доручив провести внутрішнє розслідування щодо дій угорських силовиків після інциденту із затриманням автомобілів Ощадбанку під час перевезення коштів і золота.

За його словами, перевірки мають провести Національна податкова та митна адміністрація, Антитерористичний центр та інші відповідальні органи. Також Мадяр закликав генерального прокурора розглянути обставини справи на тлі публікацій ЗМІ про можливу причетність представників попередньої влади.

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