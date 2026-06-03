Новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром приняло решение снять вето на выплату компенсаций странам Европейского Союза за военную помощь Украине. Речь идет о механизме, предусматривающем возмещение государствам ЕС части расходов на оружие, переданное Украине.

Об этом пишет Politico.

Разблокирование €40 млрд компенсации: что известно

Отмечается, что этим решением Будапешт фактически прекратил двухлетнюю блокаду, ранее поддерживаемую бывшим премьер-министром Виктором Орбаном. В результате разморожено более 40 миллиардов евро в рамках европейского механизма финансирования оборонной помощи.

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Об изменении позиции Венгрии на заседании Комитета по политике и безопасности ЕС сообщил венгерский посол. Информацию подтвердили шесть дипломатических источников.

Решение Будапешта позволяет немедленно высвободить около 6,6 миллиарда евро компенсаций для стран-доноров, которые передавали Украине вооружение из своих национальных запасов.

Среди государств, больше всего выступавших против блокирования выплат, называют Германию и Нидерланды.

Отметим, что компенсации осуществляются через Европейский фонд мира (EPF) – механизм ЕС, возмещающий странам около 40% стоимости вооружения, переданного Украине из их собственных арсеналов.

После снятия вето государства ЕС получают возможность либо вернуть средства в национальные бюджеты, либо направить их на новые пакеты военной помощи для Украины.

Ожидается, что министры обороны стран ЕС на ближайшей встрече на Кипре примут решение о дальнейшем использовании разблокированных средств.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже призвал европейских партнеров направить разблокированные средства на усиление обороноспособности Украины, в частности на закупку дополнительных систем Patriot и ракет к ним.

Напомним, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским после согласования вопросов о правах венгерского меньшинства на Закарпатье.

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