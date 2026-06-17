Премьер-министр Венгрии приказал немедленно провести внутреннее расследование по делу о так называемом золотом конвое, когда остановили автомобили Ощадбанка во время перевозки денег.

Об этом сам Петер Мадьяр сообщил в социальной сети X.

Мадьяр о расследовании остановки авто Ощадбанка в Венгрии

Внутреннее расследование должно быть проведено в Национальной налоговой и таможенной администрации, Антитеррористическом центре и других соответствующих органах Венгрии. Как заявляет премьер-министр Венгрии, генеральный прокурор должен незамедлительно рассмотреть этот вопрос.

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В ночь на 6 марта Ощадбанк сообщил о похищении своих сотрудников, инкассаторских машин и ценностей в Венгрии. Тогда в машинах было около $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

10 марта правительство Венгрии решило изъять валюту и золото из инкассаторских автомобилей Ощадбанка, приняв соответствующее постановление, якобы предусматривающее проверку перевозчиков и влияния перевозки на национальную безопасность.

6 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Венгрия вернула в полном объеме деньги и ценности, незаконно изъятые у инкассаторов Ощадбанка в марте.

3 июня Мадьяр резко отреагировал на расследование венгерских медиа, в котором утверждается, что предыдущий премьер-министр Виктор Орбан лично санкционировал операцию по задержанию украинских инкассаторов и изъятию имущества Ощадбанка. По его словам, Орбан должен понести ответственность за этот рейд.

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