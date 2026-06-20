У мережі з’явилися супутникові знімки Московського НПЗ, на яких зафіксовано наслідки ураження об’єкта та зупинку його переробних потужностей.

Світлини опублікували у Генеральному штабі ЗСУ.

Наслідки удару по НПЗ у Москві: супутникові знімки

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про результати ураження Московського нафтопереробного заводу та оприлюднили супутникові знімки підприємства.

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За даними відомства, роботу заводу було зупинено.

— Завод зупинив переробку. Уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6, комбіновану установку переробки нафти (КУПН), три резервуари 10 000 куб. м., один — 30 000 куб. м., — йдеться у повідомленні.

У Генштабі зазначили, що на супутникових знімках зафіксовано повне знищення двох резервуарів — на 30 і 10 тис. кубометрів відповідно.

Нагадаємо, вночі та вранці 18 червня українські ударні безпілотники атакували Москву та Московську область.

Зокрема, дрони СБУ та Сил оборони уразили Московський НПЗ, що розташований за 15 км від Кремля.

Повідомлялося, що стовпи чорного диму було видно з різних районів Москви. У Генштабі заявляли про щонайменше п’ять точок горіння.

Було зафіксовано влучання у резервуарний парк, установку АВТ, що здійснює первинне перероблення сирої нафти, та установку гідроочищення дизельного пального.

Московський НПЗ вважається найбільшим нафтопереробним заводом Москви.

Завод забезпечує значну частину регіонального ринку пального, зокрема постачає для регіону бензин і понад 50% дизельного пального, а також здійснює постачання авіаційного пального для московських аеропортів.

Його потужність становить понад 12 млн тонн нафти на рік. Московський НПЗ також забезпечує пальним і російську армію.

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