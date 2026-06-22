Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про свою відставку з посади лідера Лейбористської партії. Про рішення він повідомив під час виступу біля резиденції уряду на Даунінг-стріт, 10.

Відео звернення політика оприлюднили у соцмережі X.

Відставка Кіра Стармера

Стармер заявив, що почув позицію своєї парламентської фракції щодо того, чи є він найкращим кандидатом для керівництва партією на наступних загальних виборах.

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— Я з гідністю приймаю цю відповідь. Саме тому я подаю у відставку з посади лідера Лейбористської партії, — сказав британський прем’єр.

За його словами, вранці він повідомив про своє рішення короля Чарльза III.

Водночас Стармер уточнив, що залишатиметься на посаді прем’єр-міністра до завершення виборчого процесу та працюватиме над організованою передачею влади своєму наступнику.

— Я надам своєму наступнику повну й однозначну підтримку, — наголосив він.

Під час звернення Кір Стармер також підбив підсумки свого перебування при владі. Він заявив, що за час його керівництва економіка країни зміцнилася, зарплати зростали швидше за інфляцію, були залучені інвестиції та розпочато реалізацію інфраструктурних проєктів.

Серед інших досягнень він назвав скорочення черг у Національній службі охорони здоров’я, покращення прав працівників і орендарів, а також найбільше збільшення оборонних витрат з часів Холодної війни.

Також Стармер заявив про зменшення кількості нелегальних переправлень через Ла-Манш на малих човнах, закриття частини готелів для розміщення шукачів притулку та програми підтримки дітей із бідних сімей.

Лейбористська партія узгодить графік виборів лідера

Речник Лейбористської партії заявив, що після сьогоднішнього оголошення прем’єр-міністра про намір піти у відставку з посади лідера Лейбористської партії керівний орган партії — Національний виконавчий комітет — найближчим часом узгодить графік виборів наступного лідера.

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