Підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали удару по заводу у Воронежі, який бере участь у виробництві електроніки для російських крилатих ракет Х-101, ОТРК Іскандер та систем протиповітряної оборони.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Удар по заводу у Воронежі: що відомо про ракетну атаку 22 червня

За даними Генштабу, для ураження об’єкта застосували високоточні крилаті ракети повітряного базування.

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У військовому командуванні зазначили, що підприємство є критично важливим елементом російського військово-промислового комплексу та виробляє електроніку, яка використовується у високоточному ракетному озброєнні РФ.

За інформацією OSINT-аналітиків ASTRA, під ударом могло опинитися саме підприємство АТ Воронезький завод напівпровідникових приладів — Сборка (АТ ВЗПП-С), розташоване на Ленінському проспекті у Воронежі.



Місцеві російські канали повідомляли про перекриття руху в районі підприємства. Також моніторингові ресурси писали про роботу російської ППО та заяви про нібито збиття крилатих ракет.

Крім того, за даними Telegram-каналів, унаслідок удару по заводу у Воронежі спалахнули пожежі.

Воронеж на карті: де розташований Воронезький завод напівпровідникових приладів

Місто Воронеж є адміністративним центром Воронезької області. Воно розташоване за понад 500 км від Москви.

За даними Головного управління розвідки, завод ВЗПП-С (Воронезький завод напівпровідникових приладів) є одним із провідних російських виробників напівпровідникової продукції та працює у кооперації зі створення високоточного озброєння.

Зокрема, підприємство виробляє транзисторні збірки та матриці для блоків крилатих ракет Х-101.

Також завод постачає напівпровідникові матриці для бортової цифрової обчислювальної машини БЦОМ Заря-61М, яка використовується у складі крилатих ракет 9М727 комплексу Іскандер-К.

Крім того, підприємство забезпечує виробництво електронних компонентів для телевізійних каналів бойових машин зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцир-С1.

У Генштабі наголосили, що продукція цього підприємства безпосередньо використовується для виготовлення високоточної зброї, якою РФ завдає ударів по території України.

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