Сікорський попередив Путіна: Польща та НАТО захистять кожен дюйм території блоку
- Сікорський заявив, що Путін має розуміти: будь-яка атака на НАТО матиме наслідки.
- Польський міністр попередив про можливі провокації РФ під чужим прапором для виправдання удару по країнах Альянсу.
- За його словами, Росія зараз не має достатніх сил для успішної атаки на НАТО через опір України.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не має необхідних сил для успішної атаки на НАТО, поки Україна продовжує чинити опір. Водночас він попередив Кремль про жорстку відповідь у разі спроби перевірити готовність Північноатлантичного блоку.
Про це глава польського МЗС сказав в інтерв’ю телеканалу CBS News.
Попередження Путіну
За словами Сікорського, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін вирішить розширити агресію за межі України, країни НАТО будуть готові діяти.
– Якщо Путін хоче війни, якщо України йому недостатньо, ми зробимо те, що завжди робили, – заявив він.
Міністр наголосив, що особливу загрозу відчувають країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва, які є членами НАТО. Польща, за його словами, посилює оборону східного кордону в межах проєкту Східний щит.
Сікорський зазначив, що союзники вже навчилися зважати на дії Кремля після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
– Тепер ми знаємо, що наміри Путіна такі ж злі, як і попереджали деякі люди. Якщо він почне нарощувати військову присутність біля наших кордонів, ми зробимо те саме, — сказав очільник польського МЗС.
Він також заявив, що більшою небезпекою може бути не масштабне вторгнення, а можливі провокації з боку Росії. Сікорський припустив, що Москва може спробувати провести операцію під “чужим прапором” на власній території, щоб створити привід для атаки на одну з країн НАТО.
За його словами, НАТО має показати Кремлю, що такі сценарії не спрацюють.
– Ми маємо дати Путіну зрозуміти, що знаємо, до чого він готується, що нас не обдурять і що це буде абсолютно неприйнятним. Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО, — наголосив Сікорський.
Окремо Сікорський наголосив на ролі України в безпеці Європи. Він заявив, що українська армія є найбільшою та найдосвідченішою бойовою силою на континенті, яка має значний досвід протистояння Росії.
Також міністр підкреслив, що Європа нарощує оборонні витрати та має посилювати спроможності у сфері боротьби з дронами, логістики, авіаційної підтримки та підготовки військ.
Водночас Сікорський заявив, що поки Україна успішно стримує російську армію, Москва не має можливостей для успішної атаки на НАТО.