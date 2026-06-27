Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не має необхідних сил для успішної атаки на НАТО, поки Україна продовжує чинити опір. Водночас він попередив Кремль про жорстку відповідь у разі спроби перевірити готовність Північноатлантичного блоку.

Про це глава польського МЗС сказав в інтерв’ю телеканалу CBS News.

Попередження Путіну

За словами Сікорського, якщо кремлівський диктатор Володимир Путін вирішить розширити агресію за межі України, країни НАТО будуть готові діяти.

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– Якщо Путін хоче війни, якщо України йому недостатньо, ми зробимо те, що завжди робили, – заявив він.

Міністр наголосив, що особливу загрозу відчувають країни Балтії – Естонія, Латвія та Литва, які є членами НАТО. Польща, за його словами, посилює оборону східного кордону в межах проєкту Східний щит.

Сікорський зазначив, що союзники вже навчилися зважати на дії Кремля після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

– Тепер ми знаємо, що наміри Путіна такі ж злі, як і попереджали деякі люди. Якщо він почне нарощувати військову присутність біля наших кордонів, ми зробимо те саме, — сказав очільник польського МЗС.

Він також заявив, що більшою небезпекою може бути не масштабне вторгнення, а можливі провокації з боку Росії. Сікорський припустив, що Москва може спробувати провести операцію під “чужим прапором” на власній території, щоб створити привід для атаки на одну з країн НАТО.

За його словами, НАТО має показати Кремлю, що такі сценарії не спрацюють.

– Ми маємо дати Путіну зрозуміти, що знаємо, до чого він готується, що нас не обдурять і що це буде абсолютно неприйнятним. Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО, — наголосив Сікорський.

Окремо Сікорський наголосив на ролі України в безпеці Європи. Він заявив, що українська армія є найбільшою та найдосвідченішою бойовою силою на континенті, яка має значний досвід протистояння Росії.

Також міністр підкреслив, що Європа нарощує оборонні витрати та має посилювати спроможності у сфері боротьби з дронами, логістики, авіаційної підтримки та підготовки військ.

Водночас Сікорський заявив, що поки Україна успішно стримує російську армію, Москва не має можливостей для успішної атаки на НАТО.

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