У Росії поглиблюється паливна криза, яка вже почала впливати не лише на ціни на заправках, а й на повсякденне життя людей.

У низці регіонів країни влада обмежує продаж бензину, частина АЗС припиняє обслуговувати приватних водіїв, а правоохоронці почали затримувати тих, кого підозрюють у перепродажі пального.

Проблема вийшла далеко за межі окремих населених пунктів. Дефіцит бензину фіксують навіть у регіонах, які вважають центрами видобутку нафти.

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Що відомо про призупинення продажу пального в Росії та як борються з проблемою у різних регіонах, читайте в нашому матеріалі.

Паливна криза в Росії: що відомо

Як повідомили у Службі зовнішньої розвідки України, проблеми з пальним уже почали відбиватися на роботі транспорту. Криза охопила десятки регіонів Росії, зокрема території, де видобувають нафту.

У Забайкальському краї через нестачу пального оператор Олерон+ був змушений зупинити частину сміттєвозів у кількох районах. Компанія заявила, що відновить роботу після стабілізації ситуації.

У місті Борзя обмежили роботу автобусів, а в Читі частина маршруток не вийшла на лінії через неможливість заправитися.

Проблеми відчули й таксисти. У великих містах, зокрема Москві, Санкт-Петербурзі, Казані та Єкатеринбурзі, частина водіїв почала виходити на маршрути лише в години найбільшого попиту, щоб економити пальне.

Криза дісталася нафтовидобувних регіонів

Найцікавіше, що нестача бензину виникла навіть у регіонах, які забезпечують Росію нафтою.

Обмеження на продаж пального запровадили, зокрема, у Ханти-Мансійському автономному окрузі, одному з головних нафтовидобувних центрів країни.

Також проблеми виникли у Свердловській, Челябінській, Оренбурзькій, Тюменській областях та Башкортостані. Частина мережевих АЗС там призупинила роботу, а інші почали підвищувати ціни.

У Забайкальському краї влада обмежила продаж бензину 15 літрами на один автомобіль і доручила паливним компаніям створити резерви для екстрених служб.

Паливний дефіцит почав тиснути на аграріїв

Проблеми з бензином і дизелем зачепили не лише водіїв, а й сільське господарство.

В Іркутській області фермери зіткнулися з перебоями під час посівної кампанії. Тепер ризики виникли для Алтайського краю, який є одним із найбільших аграрних регіонів Сибіру.

За оцінками російської влади та місцевих структур, обмеження на продаж пального вже діють у десятках регіонів країни.

Російська влада намагається приховати масштаб проблеми

Попри численні повідомлення про черги на АЗС та дефіцит, російське керівництво намагається запевнити населення, що ситуація перебуває під контролем.

Водночас навіть президент Росії Володимир Путін визнавав наявність проблем із чергами на заправках.

– Ви добре знаєте, що проблеми для автомобілістів і для бізнесу зберігаються. Черги, на жаль, теж на заправках є, – передали слова Путіна росЗМІ.

Паливна криза стала черговим викликом для російської економіки. Вона вже впливає на транспорт, бізнес, аграрний сектор і звичайних громадян. Якщо виробництво бензину не вдасться швидко відновити, дефіцит може лише посилитися.

Деякі АЗС у Новосибірській області перестали продавати бензин населенню

Одним з останніх регіонів, де почалися проблеми з пальним, стала Новосибірська область. Частина АЗС у регіоні тимчасово припинила продаж бензину фізичним особам.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра промисловості, торгівлі та розвитку підприємництва Новосибірської області Денис Рягузов. За його словами, деякі АЗС зараз працюють лише за довгостроковими контрактами, а також виконують замовлення державних і муніципальних структур.

Чиновник не уточнив, скільки саме заправок обмежили продажі та в яких районах це сталося. Він заявив, що безпосередньо в Новосибірську нібито проблем із бензином немає.

– У районах Новосибірської області, де немає Газпромнафти, у ручному режимі вирішуємо питання забезпечення паливом населення, – сказав Рягузов під час наради за участю губернатора регіону Андрія Травнікова.

Однак місцева влада вже запровадила обмеження на продаж пального. Раніше губернатор Новосибірської області Андрій Травніков повідомив про необхідність таких заходів, щоб уникнути так званого спекулятивного попиту.

Згідно з рекомендаціями влади, на трасових АЗС водіям дозволяють купувати не більше ніж 40 літрів бензину за раз. Для дизельного пального ліміт становить 200 літрів. На інших заправках обмеження становлять 40 літрів бензину та 80 літрів дизеля. Купівлю бензину в каністри не заборонили, але дозволили придбати не більше ніж 10 літрів.

Удари по російських нафтопереробних заводах

Паливні проблеми в Росії почали загострюватися у червні. Причиною зменшення продажу пального у Росії стали атаки безпілотників на російські нафтопереробні підприємства, через які частина заводів була змушена скоротити або зупинити роботу.

За інформацією Reuters, через удари по НПЗ Росія втратила значну частину виробництва бензину. До середини червня обсяги виготовлення пального скоротилися приблизно на чверть порівняно із середньодобовими показниками червня 2025 року.

Додатково ситуацію погіршили перекупники, які почали скуповувати бензин, а потім продавати його за значно вищими цінами. У деяких випадках вартість пального зростала у два-три рази.

Паливна криза в Росії: арешти за перепродаж бензину

Через дефіцит палива влада посилила контроль за продажем пального. В Іркутській області поліція заявила про чотири випадки незаконного перепродажу бензину.

Як повідомила пресслужба управління МВС Росії в регіоні, затримані продавали пальне за завищеними цінами. Частина з них влаштувала продаж пального у Росії через інтернет та використовувала месенджери та сайти оголошень.

В одному із випадків 20-річний житель Іркутська пропонував бензин через онлайн-платформу за ціною 250 рублів за літр. Під час домовленої зустрічі замість покупців до нього прийшли оперативники.

Щодо затриманих правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтею 14.1 Кодексу Росії про адміністративні правопорушення, за підприємницьку діяльність без відповідної реєстрації або дозволів.

Влада боїться паніки через черги на АЗС

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв через ситуацію з бензином оголосив режим підвищеної готовності. Він доручив поліції та Росгвардії контролювати ситуацію на заправках і стежити за можливими випадками перепродажу пального.

Під контроль потрапили навіть ситуації, коли люди намагаються набрати бензин не лише в бак автомобіля, а й у каністри.

Такі заходи влада пояснює необхідністю зберегти порядок і не допустити ажіотажного попиту.

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