Пекін наполегливо закликає Росію та Україну відновити переговори щодо завершення війни.

Про це заявив постійний представник Китаю в ООН Сунь Лей на засіданні Рабезу ООН.

Китай закликав до переговорів

За його словами, війна в Україні вже перетікає в цивільну сферу — все більше жертв та руйнувань з обох сторін.

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— Якщо конфлікт триватиме нескінченно, це призведе лише до додаткових страждань і руйнувань. Тож ситуація стане ще більш непередбачуваною, — сказав Сунь Лей.

Він наголосив, що конфлікти не вирішують жодних проблем. Тому Китай наполегливо закликаємо дотримуватися міжнародного права, зокрема міжнародного гуманітарного права, утримуватися від атак на цивільних осіб та інфраструктуру.

А також Пекін наполегливо закликає відновити переговори щодо завершення війни.

— Наполегливо закликаємо також відновити переговори, продемонструвати реальну політичну волю та зробити все для того, щоб викорінити першопричини цього “конфлікту” шляхом повного й беззастережного дотримання принципів Статуту ООН з метою досягнення остаточного, реального та обов’язкового припинення вогню, — сказав представник Китаю в ООН.

Він також наголосив, що Китай зберігатиме неупереджену позицію щодо “української кризи” (так в Китаї називають російську війну проти України, – Ред.).

— Активно працюватимемо з усіма сторонами — з Росією та Україною, — будемо невпинно сприяти мирному процесу. Разом із міжнародною спільнотою готові й надалі відігравати конструктивну роль у сприянні політичному врегулюванню цієї кризи, – підсумував Сунь Лей.

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