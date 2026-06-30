Анкара продолжает работать над восстановлением переговорного процесса между Украиной и Россией и активизацией дипломатических усилий.

Об этом сообщила дирекция по коммуникациям администрации президента Турции Реджепа Эрдогана.

Эрдоган о переговорах Украины и России: что известно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцом обсудил двусторонние отношения между странами, а также региональные и глобальные вопросы.

Сейчас смотрят

Отдельное внимание стороны уделили войне России против Украины.

По словам Эрдогана, Турция продолжает прилагать усилия для достижения длительного мира и работает над восстановлением переговорного процесса между Украиной и Россией.

— Турция продолжает прилагать усилия для достижения длительного мира в войне между Россией и Украиной, работает над восстановлением переговорного процесса и активизацией дипломатических усилий, — заявил президент Турции.

Во время разговора президент Турции также поднял вопрос предстоящего саммита лидеров НАТО, который состоится в Анкаре 7-8 июля.

По словам Эрдогана, Турция ожидает, что союзники продемонстрируют сильную политическую волю по укреплению европейской обороны в рамках НАТО и сохранения трансатлантической связи.

По его мнению, это будет иметь важное значение для дальнейшего развития системы коллективной безопасности блока.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова снова предоставить площадку для переговоров между Украиной и Россией.

Фидан отметил, что Турция готова снова принять делегации Украины и РФ для проведения переговоров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.