Анкара продовжує працювати над відновленням переговорного процесу між Україною та Росією та активізацією дипломатичних зусиль.

Про це повідомила дирекція з комунікацій адміністрації президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Ердоган про переговори України та Росії: що відомо

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом обговорив двосторонні відносини між країнами, а також регіональні й глобальні питання.

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Окрему увагу сторони приділили війні Росії проти України.

За словами Ердогана, Туреччина продовжує докладати зусиль для досягнення тривалого миру та працює над відновленням переговорного процесу між Україною та Росією.

— Туреччина продовжує докладати зусиль для досягнення тривалого миру у війні між Росією та Україною, працює над відновленням переговорного процесу та активізацією дипломатичних зусиль, — заявив президент Туреччини.

Під час розмови президент Туреччини також порушив питання майбутнього саміту лідерів НАТО, який відбудеться в Анкарі 7-8 липня.

За словами Ердогана, Туреччина очікує, що союзники продемонструють сильну політичну волю щодо зміцнення європейської оборони в межах НАТО та збереження трансатлантичного зв’язку.

На його думку, це матиме важливе значення для подальшого розвитку системи колективної безпеки блоку.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова знову надати майданчик для переговорів між Україною та Росією.

Фідан наголосив, що Туреччина готова знову прийняти делегації України та РФ для проведення переговорів.

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