Суперяхта Graceful, которую связывают с Владимиром Путиным, под охраной российских военных кораблей покинула европейские воды и направляется в Мурманск.

По данным The Telegraph, Кремль мог принять такое решение из-за опасений атак украинских дальнобойных дронов после серии ударов по военным объектам РФ.

Почему убегает суперяхта, связанная с Путиным

Издание отмечает, что 82-метровая яхта стоимостью около £100 млн (около $133,5 млн) движется вдоль побережья Норвегии. На палубе заметили специальные сетки для защиты от беспилотников. Судно сопровождают российский эсминец Североморск и патрульно-спасательное судно Воевода.

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По данным источника журналистов в НАТО, во время прохождения по Балтийскому морю эту яхту и корабли сопровождения отслеживали военные корабли Германии и Дании.

Американские власти отмечали, что Путин неоднократно пользовался этой яхтой, в частности — в 2021 году он совершил на ней путешествие по Черному морю вместе с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Судно оборудовано бассейнами с пресной и морской водой, спортивным залом, вертолетной площадкой. Также эта яхта защищена правительственными системами связи.

В издании подчеркнули, что еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину эту яхту перевели с немецкой верфи в Гамбурге в Калининград. А после введения американских санкций в 2022 году судно переименовали в Косатку, после чего оно почти четыре года не появлялось в открытых источниках наблюдения

Суперяхта Путина впервые за это время вышла в море на прошлой неделе. Автоматическая система идентификации судна передавала данные о его местонахождении во время прохождения через Датские проливы. Однако после входа в Северное море эту систему отключили.

Тем временем другое судно под названием Воевода продолжало передавать свои координаты.

Бывший военный атташе Великобритании в Москве Джон Форман высказал предположение, что перемещение яхты связано со страхом перед украинскими атаками.

– Они не хотят рисковать. Отводят ее подальше от украинцев после того, как те нанесли удар по Кронштадту, – заявил он.

В издании напомнили, что одна из украинских атак поразила один из немногих современных военных кораблей Москвы — корвет Бойкий, что стало ярким доказательством уязвимости российского флота вдали от линии фронта в Украине.

Спутниковые снимки, проанализированные изданием The Telegraph, показывают, что после украинских атак военно-морская база Кронштадт выглядит необычно пустой. На снимках, сделанных в июне прошлого года, по сравнению со снимками базы, сделанными на этой неделе, видно как минимум на девять судов больше, пришвартованных в порту.

В ноябре подобному удару подверглись кремлевские фрегаты класса Гепард, Татарстан и Дагестан — вместе с рядом малых ракетных кораблей, которые были атакованы украинцами во время плавания в Каспийском море, почти в 1 600 км от Украины.

По мнению экспертов, осознав, что российская ПВО не способна предотвратить удары, Кремль пытается переместить наиболее ценные активы подальше от потенциальной угрозы украинских атак.

Эмма Солсбери, эксперт по военно-морским вопросам и автор журнала Strategic Defence Review, отметила, что присутствие военных кораблей, сопровождающих яхту, свидетельствует о том, что Путин прибегает к чрезмерным мерам защиты, поскольку не желает рисковать тем, что яхту перехватят корабли НАТО.

– Путин не хочет пиар-кошмара, когда его яхту задержим мы или потопят украинцы, – заявила она.

По данным The Telegraph, Graceful стала уже второй яхтой Путина, покинувшей европейские воды. 30 июня Victoria, роскошное судно длиной 71 м, покинула российский Краснодарский край на Черном море и направилась к турецкому курорту Бодрум.

Согласно морским документам, владельцем Виктории является корпорация, связанная с Геннадием Тимченко — хорошо известным соратником и другом российского президента.

Однако расследование независимого российского СМИ Досье-Центр выявило, что судно использовалось членами ближайшего окружения Путина.

Напомним, украинские защитники вновь нанесли удар по Кронштадту, который является главным пунктом базирования Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота РФ.

По словам Владимира Зеленского, операция была проведена на расстоянии более 850 км от государственной границы Украины.

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