Суперяхта Graceful, яку пов’язують із Володимиром Путіним, під охороною російських військових кораблів залишила європейські води та прямує до Мурманська.

За даними The Telegraph, Кремль міг ухвалити таке рішення через побоювання атак українських далекобійних дронів після серії ударів по військових об’єктах РФ.

Чому тікає супер’яхта, пов’язана з Путіним

Видання зауважує, що 82-метрова яхта вартістю близько £100 млн (близько $133,5 млн) рухається вздовж узбережжя Норвегії. На палубі помітили спеціальні сітки для захисту від безпілотників. Судно супроводжують російський есмінець Сєвероморськ і патрульно-рятувальне судно Воєвода.

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За даними джерела журналістів в НАТО, під час проходження Балтійським морем цю яхту та кораблі супроводу відстежували військові кораблі Німеччини та Данії.

Американська влада зауважувала, що Путін неодноразово користувався цією яхтою, зокрема – у 2021 році він здійснив на ній подорож Чорним морем разом із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Судно обладнане басейнами із прісною та морською водою, спортивною залою, вертолітним майданчиком. Також ця яхта захищена урядовими системами зв’язку.

У виданні наголосили, що ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну цю яхту перевели з німецької верфі в Гамбурзі до Калінінграда. А після запровадження американських санкцій у 2022 році судно перейменували на Косатку, після чого воно майже чотири роки не з’являлося у відкритих джерелах спостереження.

Супер’яхта Путіна вперше за цей час вийшла в море минулого тижня. Автоматична система ідентифікації судна передавала дані про його місцеперебування під час проходження Данськими протоками. Однак після входу до Північного моря цю систему вимкнули.

Тим часом інше судно, під назвою Воєвода, продовжувало транслювати свої координати.

Колишній військовий аташе Великої Британії в Москві Джон Форман висловив припущення, що переміщення яхти пов’язане зі страхом перед українськими атаками.

– Вони не хочуть ризикувати. Відсувають її подалі від українців після того, як ті завдали удару по Кронштадту, – заявив він.

У виданні нагадали, що одна з українських атак уразила один із небагатьох сучасних військових кораблів Москви – корвет Бойкий, що стало яскравим доказом вразливості російського флоту далеко від лінії фронту в Україні.

Супутникові знімки, проаналізовані виданням The Telegraph, показують, що після українських атак військово-морська база Кронштадт виглядає незвично порожньою. На знімках, зроблених у червні минулого року, у порівнянні зі знімками бази, зробленими цього тижня, видно щонайменше на дев’ять суден більше, пришвартованих у порту.

У листопаді подібного удару зазнали кремлівські фрегати класу Гепард, Татарстан і Дагестан – разом із низкою малих ракетних кораблів, які були атаковані українцями під час плавання в Каспійському морі, майже за 1 600 км від України.

На думку експертів, усвідомивши, що російська ППО не здатна запобігти ударам, Кремль намагається перемістити найбільш цінні активи подалі від потенційної загрози українських атак.

Емма Солсбері, експертка з військово-морських питань та авторка журналу Strategic Defence Review, зазначила, що присутність військових кораблів, які супроводжують яхту, свідчить про те, що Путін вдається до “надмірних заходів захисту”, оскільки він не бажає ризикувати тим, що яхту перехоплять кораблі НАТО.

– Путін не хоче піар-кошмару, коли його яхту затримаємо ми або потоплять українці, – заявила вона.

За даними The Telegraph, Graceful стала вже другою яхтою Путіна, яка залишила європейські води. 30 червня Victoria, розкішне судно довжиною 71 м, покинуло російський Краснодарський край на Чорному морі й попрямувало до турецького курорту Бодрум.

Згідно з морськими документами, власником Вікторії є корпорація, пов’язана з Геннадієм Тимченком – добре відомим соратником і другом російського президента.

Однак розслідування незалежного російського ЗМІ Досьє-Центр виявило, що судно використовувалося членами найближчого оточення Путіна.

Нагадаємо, українські захисники знову уразили Кронштадт, який є головним пунктом базування Ленінградської військово-морської бази Балтійського флоту РФ.

За словами Володимира Зеленського, операцію провели на відстані понад 850 км від державного кордону України.

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