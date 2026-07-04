Парад в честь Дня независимости США в Вашингтоне отменили из-за экстремальной жары. Из-за температуры, которая местами достигала более 43 °C, в столице США отменили традиционный парад, а часть праздничных мероприятий, посвященных 250-летию американской независимости, пришлось перенести или временно закрыть.

Об этом сообщают Bloomberg и BBC.

Парад в День независимости США: что известно об отмене

Отмечается, что отмена парада в День независимости США связана с тем, что Национальная метеорологическая служба США объявила предупреждение об экстремальной жаре для округа Колумбия.

Сейчас смотрят

Ожидается, что 4 июля температура воздуха будет колебаться от 43,3°C до 46,1°C.

Парад должен был начаться в 10:30 по восточному времени в субботу.

– Это решение было принято после тщательной оценки безопасности участников, зрителей и персонала как главного приоритета, – говорится в заявлении организаторов.

Помимо Вашингтона, опасная волна жары охватила многие американские города. Центр прогнозирования погоды США зафиксировал, что в пятницу, 3 июля, более 197 миллионов человек от Канзаса до Мэна оказались под предупреждениями об экстремальной жаре.

4 июля США отмечают 250-летие со дня подписания декларации, провозгласившей независимость страны от Великобритании.

Какие еще мероприятия отменили в США

Помимо парада ко Дню независимости США пришлось временно отказаться от Великой американской государственной ярмарки, посвященной 250-летию независимости – ее временно закрыли после того, как несколько человек были госпитализированы из-за жары.

Волна жары также затруднила проведение матчей чемпионата мира по футболу на открытых аренах.

Праздник 4 июля традиционно сопровождается многочисленными мероприятиями на свежем воздухе — барбекю, общественными парадами и ночными фейерверками. Однако многие мероприятия пришлось отменять в разных штатах США: от Нью-Джерси и Пенсильвании до Колорадо.

Среди отмененных мероприятий был парад Салют независимости в Филадельфии, который, по прогнозам, должен был стать одним из крупнейших мероприятий в США.

– Хотя это решение и болезненно затрагивает всех в нашей организации, мы просто не можем провести мероприятие такого размера и масштаба в этих опасных условиях, – пояснил генеральный директор организации Wawa Welcome America Майкл ДелБене.

Среди перенесенных мероприятий в Вашингтоне оказался концерт A Capitol Fourth – там время допуска зрителей изменили с 15:00 на 19:00.

Ожидается, что президент США Дональд Трамп всё равно выступит на открытой площадке во время празднования 4 июля, несмотря на прогнозируемые высокие температуры.

– Я произнесу очень длинную речь, чтобы показать, что я могу сделать что угодно, – сказал он тогда.

Синоптики прогнозируют, что волна жары продлится в течение всех праздничных выходных.

– Жара и высокая влажность не являются чем-то необычным для Северной Америки, но масштабность этого явления, которое в пятницу охватило центральные и восточные регионы, а на выходных охватит еще больше регионов восточной части страны, делает его потенциально опасным для жизни и здоровья, – отмечается в материале.

В Филадельфии и Вашингтоне показатели жары уже приближаются к историческим рекордным значениям.

Напомним, празднование 250-летия независимости США продлится в течение всего 2026 года и включает десятки государственных мероприятий по всей стране.

В частности, 14 июня в США отмечали День флага – одну из важнейших дат 250-й годовщины независимости США (4 июля 2026 года).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.