Президент США Дональд Трамп у промові до Дня незалежності заявив, що Америка “дуже скоро” полетить на Марс, пообіцяв, що країна ніколи не стане комуністичною, та закликав ухвалити закон про зміну виборчої системи.

Про це повідомляє CNN, транслюючи виступ Дональда Трампа у Вашингтоні.

Промова Трампа до Дня незалежності США: що відомо

Виступ Дональда Трампа до Дня незалежності США спершу був запланований на 21:45 за місцевим часом, однак його перенесли через шторм, грози та блискавки у Вашингтоні.

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Через негоду людей евакуювали з Національної алеї — головного місця святкування. Також на кілька годин раніше припинили польоти літаків над містом, а в багатьох регіонах США перенесли запуск феєрверків.

Розпочинаючи промову, Трамп заявив, що затримка через погоду не могла зірвати його виступ.

— Я хочу подякувати всім, бо вони вчинили правильно. Вони побачили блискавку, і я сказав: якщо нам доведеться виступати перед однією людиною о 4-й годині ранку, я буду тут. Нас ніяк не можна зупинити, — сказав Трамп.

Він також визнав, що частина людей залишила місце заходу через негоду і не змогла повернутися після повторної перевірки Секретної служби США.

— Мені так шкода деяких людей, вони покинули це місце, не змогли повернутися, але ви дуже особливі люди, а у нас дуже особлива країна, — заявив президент США.

Трамп назвав вечір “особливим” і зазначив, що навіть затримка через блискавки, на його думку, зробила подію “красивішою”.

Під час промови президент США також заявив про плани польоту на Марс.

— Ми дуже скоро полетимо на Марс. Спочатку ми полетимо на Місяць, а потім — на Марс, — сказав Трамп.

Окремо він говорив про американську історію та продемонстрував, за його словами, один із перших прапорів США, датований 1777 роком, із 13 зірками та 13 смугами.

— Тут, на нашій Національній алеї, ми святкуємо перемогу свободи над тиранією, перемогу свободи над гнобленням та незмінну перемогу американського духу з 4 липня 1776 року по 4 липня 2026 року, — заявив Трамп.

Президент США також знову розкритикував комунізм, заявивши, що “Америка ніколи не буде комуністичною країною”.

До слова, такі заяви пролунали після того, як представники демократичних соціалістів здобули перемогу на праймеріз Демократичної партії в низці штатів.

Крім того, Трамп закликав підтримати законопроєкт Save America Act, який передбачає зміни у виборчому законодавстві, зокрема вимогу посвідчення особи виборця та підтвердження громадянства.

Нагадаємо, що раніше у Вашингтоні скасували традиційний парад до Дня незалежності США через екстремальну спеку. За прогнозами, температура в окрузі Колумбія могла сягати понад 43°C.

Через небезпечні погодні умови також переносили або тимчасово закривали частину святкових заходів до 250-річчя незалежності США. Зокрема, у Вашингтоні змінили час допуску глядачів на концерт A Capitol Fourth, а в інших штатах скасовували паради й масові події.

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