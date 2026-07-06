Военная помощь Киеву отвечает интересам безопасности Польши и не должна становиться предметом внутриполитической борьбы.

Об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во время пресс-конференции в Быдгоще, сообщает Onet.

Туск призвал не политизировать помощь Украине

Комментируя сообщения о возможной передаче Украине ракет для систем Patriot без согласования с Сеймом, Туск не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию.

Сейчас смотрят

В то же время он подчеркнул, что военная поддержка Украины — это общая позиция польского государства.

— Я снова обращаюсь ко всем, начиная с президента и всех политиков: не играйте с огнем. Помощь Польши Украине в войне с Россией была предметом нашего политического и национального консенсуса, — заявил премьер.

Туск отметил, что, несмотря на исторические споры или политические дискуссии, Польша не может отказаться от поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

Он напомнил, что масштабные поставки оружия Украине начало еще предыдущее правительство партии Право и справедливость, и тогда такие решения не вызывали критики.

По словам премьера, каждая ракета, сбивающая российские цели над Украиной, одновременно повышает уровень безопасности Польши.

— Это не только вопрос солидарности и порядочности. Это, проще говоря, вопрос нашей безопасности. Каждая ракета, запущенная в Украине, которая точно уничтожает снаряды, ракеты, дроны и самолеты агрессора, — это большая безопасность для Польши, — подчеркнул Туск.

Премьер также призвал польских политиков не использовать тему помощи Украине для завоевания политической популярности.

Он обратился к тем, кто выступает за прекращение военной поддержки Киева, с вопросом: не означает ли такая позиция фактическую поддержку России?

Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Варшава рассекретит список военной помощи, переданной Украине в 2022–2026 годах.

Также Служба военной контрразведки Польши проверяет возможную утечку государственной тайны, касающейся этих поставок.

Скандал разгорелся после заявлений вице-спикера Сейма Кшиштофа Босака о том, что правительство якобы могло передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot без согласования с парламентом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.