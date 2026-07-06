Військова допомога Києву відповідає інтересам безпеки Польщі й не повинна ставати предметом внутрішньополітичної боротьби.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив під час пресконференції у Бидгощі, повідомляє Onet.

Туск закликав не політизувати допомогу Україні

Коментуючи повідомлення про можливу передачу Україні ракет до систем Patriot без погодження із Сеймом, Туск не став підтверджувати чи спростовувати цю інформацію.

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Водночас він наголосив, що військова підтримка України є спільною позицією польської держави.

— Я знову звертаюся до всіх, починаючи з президента та всіх політиків: не грайтеся з вогнем. Допомога Польщі Україні у війні з Росією була предметом нашого політичного та національного консенсусу, – заявив прем’єр.

Туск зазначив, що попри історичні суперечки чи політичні дискусії, Польща не може відмовитися від підтримки України у боротьбі проти російської агресії.

Він нагадав, що масштабні поставки зброї Україні розпочав ще попередній уряд партії Право і справедливість, і тоді такі рішення не викликали критики.

За словами прем’єра, кожна ракета, яка збиває російські цілі над Україною, одночасно підвищує рівень безпеки Польщі.

— Це не лише питання солідарності та порядності. Це, просто кажучи, питання нашої безпеки. Кожна ракета, випущена в Україні, яка влучно знищує снаряди, ракети, дрони та літаки агресора, – це більша безпека Польщі, – наголосив Туск.

Прем’єр також закликав польських політиків не використовувати тему допомоги Україні для здобуття політичної популярності.

Він звернувся до тих, хто виступає за припинення військової підтримки Києва, із запитанням, чи не означає така позиція фактичну підтримку Росії.

Напередодні міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Варшава розсекретить перелік військової допомоги, переданої Україні у 2022–2026 роках.

Також Служба військової контррозвідки Польщі перевіряє можливий витік державної таємниці щодо цих поставок.

Скандал виник після заяв віцеспікера Сейму Кшиштофа Босака про те, що уряд нібито міг передати Україні ракети-перехоплювачі до систем Patriot без погодження з парламентом.

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