Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що масована атака Росії на Україну уночі 6 липня вкотре засвідчила відчай Володимира Путіна через успіхи українських військових на фронті.

Про це Рютте заявив напередодні саміту НАТО в Анкарі.

Рютте про атаку РФ на Київ 6 липня

– Адже загрози, з якими ми стикаємося, є реальними, зокрема з боку Росії, яка продовжує вести війну проти України. Наразі Україна змінює динаміку бойових дій завдяки хоробрості, самовідданості та винахідливості своїх збройних сил. Але їй потрібна наша постійна підтримка, особливо в сфері протиповітряної оборони, – заявив генсек НАТО.

Рютте зазначив, що Росія продовжує регулярно атакувати українські міста дронами та ракетами. За його словами, “минулої ночі стався ще один жахливий напад”.

Зараз дивляться

– Поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери НАТО повинні й надалі забезпечувати, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. І дозвольте мені чітко зазначити: усі члени Альянсу мають докласти зусиль, щоб наша підтримка України й надалі надходила безперервно, – наголосив Рютте.

Він зауважив, що атаки на мирне населення та об’єкти інфраструктури українських міст “це не той шлях, яким Росія коли-небудь зможе виграти цю війну”.

– Звичайно, це жахливо для людей, які опинилися в епіцентрі подій, і мої думки та молитви з ними, а також з мешканцями Києва та інших міст, яким довелося пережити це. Але факт полягає в тому, що ви за останні кілька місяців справляєтеся набагато краще, ніж у ті минулі страшні місяці, – заявив генсек НАТО.

Генсек додав, що “безпека України дуже тісно пов’язана з нашою власною”.

Путін у відчаї через успіхи українців

За словами Рютте, “повідомлення”, яке Росія продемонструвала своєю атакою на Україну, “знову показало, наскільки Путін у відчаї, а українці добре справляються на полі бою”.

Генсек НАТО назвав таку політику Кремля “жахливою новиною для російських сімей, яких це стосується”.

– Путін готовий змиритися з тим, що до 35 тис. його людей, переважно військовослужбовців, гинуть на полі бою, що є жахливою новиною для їхніх родин, – сказав Рютте.

Він наголосив, що Україна демонструє успіхи як на лінії фронту, так і під час ударів углиб території РФ.

– Вам вдається на передовій не дати росіянам здійснити значні прориви, як це було кілька місяців тому… Зараз ситуація більш-менш у стані патової, – вважає Рютте.

7–8 липня в Анкарі відбудеться саміт НАТО, у якому візьме участь президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками, балістичними й крилатими ракетами.

Унаслідок атаки загинули 15 людей, ще понад 50 дістали поранень.

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