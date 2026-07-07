Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает визита президента Китая Си Цзиньпина примерно 24 сентября.

Об этом американский лидер заявил во время мероприятия в Белом доме, сообщает Bloomberg.

Визит Си Цзиньпина в США: что известно

Во время выступления Трамп рассказал о строительстве нового бального зала в Белом доме, отметив, что он понадобится для приема иностранных делегаций.

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В качестве примера он привел возможный визит председателя КНР Си Цзиньпина.

— Например, президент Си приезжает сюда… ближе к концу, 24 сентября, я думаю. Нам нужен большой бальный зал, мы могли бы вместить тысячи людей, чтобы его увидеть. Все хотят его увидеть, — сказал Трамп.

Как отмечает Bloomberg, если визит состоится именно 24 сентября, он совпадет с проведением ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Известно, что сам Трамп должен выступить на Генассамблее ООН 22 сентября, а также провести ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Bloomberg напоминает, что Трамп уже заявлял о намерении принять Си Цзиньпина в США в сентябре, но до сих пор не называл конкретной даты.

В то же время, как отмечает Bloomberg, несмотря на некоторое потепление в отношениях между Вашингтоном и Пекином, между странами сохраняются серьезные разногласия. Среди ключевых вопросов — торговые споры, статус Тайваня, ситуация на Ближнем Востоке и тарифная политика США в отношении китайских товаров.

Ранее постоянный представитель Китая в ООН Сунь Лэй призвал Украину и Россию возобновить переговоры о прекращении войны.

По его словам, длительное продолжение боевых действий только увеличит количество жертв и разрушений, а Китай готов и дальше содействовать политическому урегулированию конфликта.

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