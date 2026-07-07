Президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на візит президента Китаю Сі Цзіньпіна приблизно 24 вересня.

Про це американський лідер заявив під час заходу в Білому домі, повідомляє Bloomberg.

Візит Сі Цзіньпіна до США: що відомо

Під час виступу Трамп розповів про будівництво нової бальної зали Білого дому, зазначивши, що вона буде потрібна для прийому великих іноземних делегацій.

Зараз дивляться

Як приклад він навів можливий візит глави КНР Сі Цзіньпіна.

— Наприклад, президент Сі приїжджає сюди… ближче до кінця, 24 вересня, я думаю. Нам потрібна велика бальна зала, ми могли б вмістити тисячі людей, щоб його побачити. Усі хочуть його побачити, — сказав Трамп.

Як зазначає Bloomberg, якщо візит відбудеться саме 24 вересня, він збігатиметься з проведенням щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Відомо, що сам Трамп має виступити на Генасамблеї ООН 22 вересня, а також провести низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами.

Bloomberg нагадує, що Трамп уже заявляв про намір прийняти Сі Цзіньпіна у США у вересні, однак досі не називав конкретної дати.

Водночас, як зазначає Bloomberg, попри певне потепління у відносинах між Вашингтоном і Пекіном, між країнами зберігаються серйозні розбіжності. Серед ключових питань — торговельні суперечки, статус Тайваню, ситуація на Близькому Сході та тарифна політика США щодо китайських товарів.

Раніше постійний представник Китаю в ООН Сунь Лей закликав Україну та Росію відновити переговори щодо завершення війни.

За його словами, тривале продовження бойових дій лише збільшуватиме кількість жертв і руйнувань, а Китай готовий і надалі сприяти політичному врегулюванню війни.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.