Рада ООН з прав людини консенсусом ухвалила оновлену резолюцію щодо ролі держав у протидії негативному впливу дезінформації на права людини.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Рада ООН підтримала ініційовану Україною резолюцію

Оновлену резолюцію Україна підготувала разом із Японією, Латвією, Литвою, Польщею та Великою Британією.

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Документ присвячений ролі держав у протидії негативному впливу дезінформації на права людини та покликаний посилити міжнародну співпрацю в цій сфері.

Андрій Сибіга подякував державам-членам Ради ООН з прав людини за одностайну підтримку документа.

За його словами, Україна просуває тему інформаційної безпеки у Раді ООН з прав людини ще з 2022 року й надалі прагне, щоб питання дезінформації та її впливу на права людини залишалося серед пріоритетів міжнародного порядку денного.

— Як ініціатор цього порядку денного з 2022 року, Україна залишається відданою тому, щоб питання інформаційної доброчесності та впливу дезінформації на права людини залишалося одним із ключових у роботі Ради, — наголосив глава МЗС.

Міністр зазначив, що для України дезінформація — це не теоретична проблема, а один із ключових інструментів, які Росія використовує у війні.

— Для України дезінформація — це не абстрактний виклик. Це зброя, яку агресор використовує, щоб виправдати свою агресію, приховати свої звірства та підірвати права людини, — заявив Сибіга.

Він зазначив, що ухвалення резолюції консенсусом демонструє міжнародне розуміння того, що протидія дезінформації має здійснюватися із дотриманням прав людини.

— Консенсусне ухвалення нашої резолюції підтверджує, що протидія дезінформації потребує підходу, заснованого на захисті прав людини. Ми вдячні всім державам за підтримку, — наголосив міністр.

Нагадаємо, що після другої за кілька днів масштабної ракетно-дронової атаки Росії Україна ініціювала проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН.

За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, кожна російська ракета є викликом не лише для України, а й для всього міжнародного співтовариства, тому світ має реагувати на російську агресію рішучими діями.

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