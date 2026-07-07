Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевой акцент в войне смещается на борьбу за небо.

Зеленский о ситуации на фронте

Как сообщил президент в интервью Financial Times, главным вызовом для Украины в борьбе за небо остается нехватка антибаллистических возможностей. Характер войны меняется, а победа будет зависеть от технологического превосходства и разумных решений.

По словам Зеленского, украинские военные ценой собственных жизней остановили продвижение врага на линии фронта. Сейчас фронт почти не двигается, а у России нет возможности действовать на море так, как она планировала. Поэтому основное противостояние переходит в воздушное пространство.

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– Сегодня идет борьба за небо. Это смена приоритетов этой войны, — подчеркнул президент.

В то же время Зеленский добавил, что для Украины проблемным вопросом остается антибаллистика. Он пояснил, что у государства не было соответствующих программ и Украина не получила такого наследия от советского прошлого, оно фактически осталось у России.

Президент также отметил, что у Украины не было ядерного оружия, которое могло бы быть фактором сдерживания.

По мнению Зеленского, именно борьба за небо станет одним из самых важных элементов этой войны. Он убежден, что победу в воздухе одержит тот, кто будет технологически сильнее и будет действовать разумнее.

Глава государства добавил, что Украина сможет продолжать эту борьбу при поддержке партнеров, сохранении финансовой устойчивости и выдержке украинских военных на поле боя.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что атаки на Москву могут приблизить завершение войны.

Источник: Владимир Зеленский

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