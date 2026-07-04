В Кремле придумали оправдание российскому диктатору Владимиру Путину о том, почему он не может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Константиновке Донецкой области. Ранее РФ распространяла фейки о захватах города.

В РФ оправдали, почему Путин не поедет в Константиновку

Как заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, Константиновка якобы не столица РФ, поэтому Путин не может туда приехать на встречу с Зеленским.

– Если так Зеленский выражает готовность приехать в Россию, мы это приветствуем. Но мы хотим напомнить, что Путин говорил о готовности принять его в Москве. Все-таки столицей России есть Москва, а не Константиновка. Поэтому он может приехать в Москву, как только будет готов принять важные ответственные решения, – утверждает Песков.

Таким образом пресс-секретарь Путина избежал объяснений, почему российский диктатор не хочет приехать в Константиновку, о якобы захвате которой сообщила прокремлевская пропаганда.

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В пятницу, 3 июля, российский диктатор Путин заявил, что войска РФ якобы захватили Константиновку. В ответ президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину провести встречу в этом городе.

– Если Константиновка сейчас под контролем России, то, пожалуй, у Путина не будет проблемы там со мной встретиться и найти дипломатические решения, чтобы войну наконец-то закончить, – утверждает Зеленский.

По его мнению, Путин все-таки не перейдет фронт, поскольку правда сильно отличается от заявлений российской пропаганды.

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