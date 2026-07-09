8 июля силы Центрального командования США (CENTCOM) завершили дополнительный раунд ударов по Ирану. В CENTCOM заявили, что операция была направлена ​​на дальнейшее ослабление возможностей Тегерана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков в Ормузском проливе.

США нанесли новые удары по Ирану после атак в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп, комментируя новые удары, заявил, что они стали ответом на атаки Ирана по кораблям.

— Если это повторится, ситуация значительно ухудшится, — подчеркнул глава Белого дома.

В то же время Axios сообщал, что администрация США готовится к сценарию, при котором обмен ударами между Вашингтоном и Тегераном из-за ситуации в Ормузском проливе может занять несколько дней или даже недель.

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Перед этим в Иране заявили о намерении ответить на ночную атаку США. Впоследствии Корпус стражей исламской революции сообщил о запуске ракет и беспилотников по ключевым военным базам США в Кувейте и Бахрейне.

В КСИР также предупредили, что в случае новых американских атак Иран может нанести удары по большему количеству баз США в регионе.

Напомним, 8 июля Дональд Трамп заявил, что перемирие между США и Ираном фактически завершилось. По его словам, переговоры с Тегераном оказались “пустой тратой времени”.

После этого США атаковали иранские военные объекты в ответ на удары в Ормузском проливе.

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