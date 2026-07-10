14 липня українські військові візьмуть участь у параді з нагоди Дня взяття Бастилії в Парижі разом із представниками країн Коаліції рішучих.

Участь українських військових у параді в Парижі

Захід відбудеться за участі лідерів держав коаліції, серед яких буде й президент України Володимир Зеленський, повідомив представник Єлисейського палацу на правах анонімності.

Як зазначив співрозмовник, Зеленського та інших лідерів Коаліції рішучих запросили на військовий парад 14 липня. Напередодні, 13 липня, у Парижі також відбудеться засідання коаліції, де понад 30 держав обговорять гарантії безпеки для України та питання досягнення миру.

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За словами представника Єлисейського палацу, участь українських військових є символом солідарності Франції та її союзників з Україною і підтвердженням готовності підтримувати її суверенітет, територіальну цілісність та свободу.

Відкриватимуть піший парад близько 500 військовослужбовців із країн Коаліції рішучих. У Парижі наголошують, що це стане історичною подією та символом європейської єдності й посилення оборонної спроможності континенту.

Очікується, що цьогорічний парад стане наймасштабнішим в історії Франції. Окрім проходження військових, у програмі передбачені демонстрація бронетехніки та проліт бойової авіації.

Зокрема, вулицями Парижа пройдуть танки, над якими літатимуть військові гелікоптери, відтворюючи атмосферу сучасного поля бою.

Також над французькою столицею пролетять винищувачі Mirage, якими керуватимуть змішані екіпажі французьких та українських пілотів. До авіаційної частини параду долучаться також літаки Німеччини, Великої Британії, Хорватії, Польщі, Данії, Греції, Швеції, Норвегії, Іспанії та Італії.

У Єлисейському палаці підкреслили, що парад має стати стратегічним сигналом, який демонструватиме готовність Франції та її союзників діяти спільно й оперативно у відповідь на сучасні безпекові виклики.

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