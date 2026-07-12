Росія використовує секретний підрозділ військової розвідки в Токіо для отримання доступу до японських технологій, повідомляє The New York Times із посиланням на власне розслідування.

У Токіо діє секретний підрозділ військової розвідки РФ

Нещодавно уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що близько 90% російських ракет і безпілотників містять компоненти японського виробництва. Водночас через міжнародні санкції Москва намагається скоротити залежність від західних деталей, замінюючи їх, зокрема, китайськими, та прагне зробити Китай своїм головним технологічним партнером.

За даними The New York Times, у Токіо діє так зване 20-те управління російської військової розвідки, діяльність якого раніше публічно не висвітлювали. Нинішні та колишні співробітники п’яти західних спецслужб стверджують, що його офіцери під виглядом дипломатів або бізнесменів купують чи викрадають японські військові технології, після чого в обхід санкцій і законодавчих обмежень переправляють їх до Росії.

Зараз дивляться

Чотири розвідслужби повідомили NYT, що діяльність 20-го управління в японській столиці координує чоловік, який офіційно працює у російській державній авіакомпанії Аерофлот. За даними журналістів, саме він відіграє ключову роль у постачанні технологій до РФ.

Йдеться про 49-річного Максима Володимировича Фільчикова. Він розпочав роботу в Токіо у лютому 2024 року — у період, коли війна Росії проти України дедалі більше набувала характеру війни дронів. Раніше Фільчиков служив у Головному розвідувальному управлінні Генерального штабу Збройних сил РФ.

Аерофлот не перебуває під забороною в Японії, однак через санкції не може отримувати в країні необхідні запчастини та послуги. Водночас офіційні партнери російської авіакомпанії продовжують працювати на японському ринку.

За даними про міжнародні постачання, Японія є найбільшим у світі експортером чутливих технологій подвійного призначення. Напряму до Росії таке обладнання не постачається. Натомість його експортують до третіх країн, зокрема Узбекистану, В’єтнаму та Шрі-Ланки, звідки технології можуть надалі переправляти до РФ.

Японські урядовці пояснили журналістам, що вести шпигунську діяльність у країні відносно легко через обмеження, запроваджені після Другої світової війни. Вони тривалий час стримували розвиток національних спецслужб. Зокрема, Японія досі не має окремої служби зовнішньої розвідки.

Водночас офіційний Токіо заявляє, що усвідомлює загрозу іноземного шпигунства та працює над реформами, які мають посилити спроможність країни збирати розвідувальну інформацію.

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