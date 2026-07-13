В ночь на 13 июля Москва и Московская область подверглись массированной атаке ударных беспилотников. Российские власти заявляют о сотнях дронов, сбитых силами противовоздушной обороны (ПВО), а также о погибших, раненых и разрушениях в населенных пунктах Подмосковья.

Атака на Москву

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, первые сообщения о работе ПВО начали поступать еще вечером 12 июля. С 18:45 до полуночи, по его утверждению, российские военные якобы сбили 18 беспилотников, направлявшихся в столицу РФ.

Ночью атака продолжилась. Собянин заявил, что в сторону Московского региона летело более 350 дронов, большинство из которых, по его словам, были перехвачены еще на дальних подступах. Непосредственно на подлете в Москву, как утверждает мэр, уничтожили еще 50 БПЛА. О последствиях в столице он не сообщил.

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В то же время губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что над регионом силы ПВО сбили и подавили 81 беспилотник. По его словам, дроны фиксировали над Одинцовым, Наро-Фоминским, Рузой, Раменским, Можайским, Волоколамским, Чеховым, Озерами, Истрой, Подольском, Ступиным, Домодедовым, Солнечногорским и Коломной.

По официальной информации российских властей, в поселке Пионерский Истринского округа в результате падения беспилотника якобы есть погибшие и раненые. Там повреждены частные дома.

В Солнечногорске, как сообщает губернатор, беспилотник попал в многоквартирный жилой дом.

Кроме того, разрушение зафиксировали в селе Бабкино Истринского округа, где повреждены два частных дома, а также в Можайске, где поврежден многоквартирный жилой дом.

Ранее Telegram-канал Astra со ссылкой на сообщения местных жителей также писал о попадании беспилотника в жилую многоэтажку в Солнечногорске.

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