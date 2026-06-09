Болгария прекращает поставки оружия Украине: министр обороны назвал причину
- Болгария не планирует новые поставки оружия Украине, заявил министр обороны Димитар Стоянов.
- В Софии считают, что войну России против Украины невозможно завершить на поле боя и призывают к переговорам.
Болгария решила больше не поставлять оружие Украине, ведь война должна быть решена дипломатическим путем, а не на поле боя.
Такое заявление сделал министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.
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Димитар Стоянов подчеркнул, что Болгария видит позиционную войну на поле боя в Украине, поэтому, по их мнению, сколько бы вооружения ни накапливалось, единственное, чего достигают стороны – это потери человеческих жизней.
Он призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров и “искать справедливый мир, который должен быть определен двумя сторонами, участвующими в конфликте”.
Стоянов уточнил, что роль ЕС “конечно, очень важна”, однако “было бы трудно отвести эту роль посреднику по той простой причине, что Европейский Союз также помогал Украине в ее усилиях в этой войне”.
– Украине нужно больше людей, а не больше оружия. У нее достаточно оружия, поэтому мы не предусматриваем предоставление большего количества оружия украинской армии, – подытожил министр.
Отметим, что Стоянов входит в правительство во главе с премьер-министром Руменом Радевым, который, будучи в должности в течение последнего месяца, мало говорил об Украине, следуя предыдущему опыту Радева во время президентства, когда он выступал против военно-технической помощи Украине и призывал к “дипломатическому решению”.
18 мая 2026 года, выступая после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, Радев высказался на эту тему только после того, как его спросил журналист.
– Пришло время для дипломатии, потому что эта длительная война истощает все привлеченные стороны и поддерживает ее, – заявлял Радев.
Напомним, в марте президент Владимир Зеленский и премьер Болгарии Андрей Гюров подписали десятилетнее соглашение о безопасности между Киевом и Софией.
Документ предусматривал продолжение военной поддержки Украины, совместное производство оружия, в том числе дронов, а также сотрудничество в энергетике.
Источник: BTA, The Sofia Globe