Болгария решила больше не поставлять оружие Украине, ведь война должна быть решена дипломатическим путем, а не на поле боя.

Такое заявление сделал министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.

Болгария изменила позицию по войне в Украине: что известно

Димитар Стоянов подчеркнул, что Болгария видит позиционную войну на поле боя в Украине, поэтому, по их мнению, сколько бы вооружения ни накапливалось, единственное, чего достигают стороны – это потери человеческих жизней.

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Он призвал Украину и Россию сесть за стол переговоров и “искать справедливый мир, который должен быть определен двумя сторонами, участвующими в конфликте”.

Стоянов уточнил, что роль ЕС “конечно, очень важна”, однако “было бы трудно отвести эту роль посреднику по той простой причине, что Европейский Союз также помогал Украине в ее усилиях в этой войне”.

– Украине нужно больше людей, а не больше оружия. У нее достаточно оружия, поэтому мы не предусматриваем предоставление большего количества оружия украинской армии, – подытожил министр.

Отметим, что Стоянов входит в правительство во главе с премьер-министром Руменом Радевым, который, будучи в должности в течение последнего месяца, мало говорил об Украине, следуя предыдущему опыту Радева во время президентства, когда он выступал против военно-технической помощи Украине и призывал к “дипломатическому решению”.

18 мая 2026 года, выступая после встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, Радев высказался на эту тему только после того, как его спросил журналист.

– Пришло время для дипломатии, потому что эта длительная война истощает все привлеченные стороны и поддерживает ее, – заявлял Радев.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский и премьер Болгарии Андрей Гюров подписали десятилетнее соглашение о безопасности между Киевом и Софией.

Документ предусматривал продолжение военной поддержки Украины, совместное производство оружия, в том числе дронов, а также сотрудничество в энергетике.

Источник: BTA, The Sofia Globe

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