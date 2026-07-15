Один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії Газпром Нафтохім Салават у Башкортостані призупинив роботу після атаки українських БпЛА.

Унаслідок удару було пошкоджено установки первинної та вторинної переробки нафти, відновлення підприємства може тривати від кількох тижнів до кількох місяців.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

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У результаті атаки були пошкоджені та зупинені дві ключові установки первинної переробки нафти. Пошкоджень зазнали окремі установки вторинної переробки й інше технологічне обладнання.

Зокрема, йдеться про установку CDU-6, здатну переробляти до 17,1 тис. тонн нафти на добу та установку CDU-4 потужністю близько 11,4 тис. тонн нафти й газового конденсату на добу.

За інформацією джерел Reuters, відновлення роботи підприємства може зайняти від кількох тижнів до кількох місяців.

Нафтохімічний комплекс Салават виробляє бензин, дизельне пальне, гас, скраплений газ, бутилові спирти, поліетилен, полістирол, аміак та іншу продукцію.

За даними галузевих джерел, у 2024 році підприємство переробило близько 7,2 млн тонн нафти, що становить приблизно 2,7% від загального обсягу нафтопереробки Росії.

За цей період завод також випустив 2,5 млн тонн дизельного пального, 1,5 млн тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту.

Нагадаємо, у ніч на 14 липня підрозділи Сил оборони завдали ударів по низці воєнно-економічних і військових об’єктів на території Росії й на тимчасово окупованих українських територіях.

У районі комплексу Газпром нафтохім Салават пролунала серія вибухів, після чого на території підприємства спалахнула пожежа.

У Генштабі ЗСУ підтвердили, що ЗСУ уразили нафтопереробний і нафтохімічний комплекс Газпром нафтохім Салават у Башкортостані, подолавши близько 1 500 кілометрів.

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