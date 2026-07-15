РФ може готувати операцію під чужим прапором, в якій використає українські дрони, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Сікорський про підготовку Росією операції під чужим прапором

Під час візиту до США очільник польського зовнішньополітичного відомства підтвердив, що Польща очікує на подібну російську провокацію, і додав, що ключову роль у ній можуть відіграти українські дрони, пише видання Polsat News.

– Путін навіть сказав щось подібне приблизно місяць тому. Він заявив: якщо на нас нападе країна-член НАТО, ми відповімо. Тому ми підозрюємо, що він планує підготувати українські дрони та використати їх для нападу на країну-члена НАТО або на Росію, а потім відповісти на такий напад, – повідомив Сікорський.

Він повідомив, що кремлівський диктатор Володимир Путін може вдатись до подібних дій, “бо він у відчаї й програє”.

Зараз дивляться

– Такі режими завжди так чинять. Нагадаю про Глівіцьку провокацію 1939 року, коли агенти Абверу, переодягнені в польських солдатів, захопили радіостанцію на території тодішнього Рейху. Наше послання Владіміру Путіну таке: ми знаємо, що ти плануєш, не роби цього, – наголосив міністр.

На думку Сікорського, Росії бракує засобів, щоб зараз атакувати Польщу, проте, Москва може вдатися до провокацій проти країни.

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