США уже седьмую ночь подряд атакуют Иран: CENTCOM сообщило о новых ударах
- США завершили седьмую подряд ночь ударов по Ирану.
- Под ударами оказались объекты военной логистики, подземные склады оружия и морские силы.
- Удары нанесли истребители, беспилотники и военные корабли.
Вооруженные силы США завершили седьмую подряд ночь ударов по территории Ирана. В ходе операции американские военные атаковали объекты военной инфраструктуры, склады вооружения, логистические узлы и морские силы Ирана.
Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).
Удары США по Ирану
По данным командования, операция завершилась 17 июля в 21:30 по восточному времени. Для поражения целей американская армия применила истребители, беспилотники, военные корабли и другие средства поражения.
В CENTCOM отметили, что удары были нацелены на объекты наблюдения, военную логистическую инфраструктуру, подземные хранилища оружия и морские силы Ирана.
Кроме того, американское командование заявило, что продолжает выполнять приказ президента США Дональда Трампа об ослаблении военного потенциала Ирана. Одновременно США обеспечивают полную морскую блокаду иранских портов.
В Центральном командовании также подчеркнули, что более 50 тыс. американских военнослужащих остаются развернутыми на Ближнем Востоке. Они находятся в состоянии полной боевой готовности и готовы к дальнейшим действиям в регионе.
В ведомстве добавили, что новая серия ударов началась 17 июля в 15:00 по восточному времени и стала седьмой подряд операцией против иранских военных объектов.
12 июля США нанесли серию ударов по Ирану. Американские войска поразили около 140 военных объектов.
Впоследствии в Иране вновь раздались взрывы. Среди целей были системы противовоздушной обороны, береговые радиолокационные комплексы, ракетные установки, средства запуска беспилотников, а также малые военные суда.