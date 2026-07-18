Вооруженные силы США завершили седьмую подряд ночь ударов по территории Ирана. В ходе операции американские военные атаковали объекты военной инфраструктуры, склады вооружения, логистические узлы и морские силы Ирана.

Об этом сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

Удары США по Ирану

По данным командования, операция завершилась 17 июля в 21:30 по восточному времени. Для поражения целей американская армия применила истребители, беспилотники, военные корабли и другие средства поражения.

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В CENTCOM отметили, что удары были нацелены на объекты наблюдения, военную логистическую инфраструктуру, подземные хранилища оружия и морские силы Ирана.

Кроме того, американское командование заявило, что продолжает выполнять приказ президента США Дональда Трампа об ослаблении военного потенциала Ирана. Одновременно США обеспечивают полную морскую блокаду иранских портов.

В Центральном командовании также подчеркнули, что более 50 тыс. американских военнослужащих остаются развернутыми на Ближнем Востоке. Они находятся в состоянии полной боевой готовности и готовы к дальнейшим действиям в регионе.

В ведомстве добавили, что новая серия ударов началась 17 июля в 15:00 по восточному времени и стала седьмой подряд операцией против иранских военных объектов.

12 июля США нанесли серию ударов по Ирану. Американские войска поразили около 140 военных объектов.

Впоследствии в Иране вновь раздались взрывы. Среди целей были системы противовоздушной обороны, береговые радиолокационные комплексы, ракетные установки, средства запуска беспилотников, а также малые военные суда.

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