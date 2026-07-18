Збройні сили США завершили сьому поспіль ніч ударів по території Ірану. Під час операції американські військові атакували об’єкти військової інфраструктури, склади озброєння, логістичні вузли та морські сили Ірану.

Про це повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

Удари США по Ірану

За даними командування, операція завершилася 17 липня о 21:30 за східним часом. Для ураження цілей американська армія застосувала винищувачі, безпілотники, військові кораблі та інші засоби ураження.

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У CENTCOM зазначили, що удари були спрямовані на об’єкти спостереження, військову логістичну інфраструктуру, підземні сховища зброї та морські сили Ірану.

Крім того, американське командування заявило, що продовжує виконувати наказ президента США Дональда Трампа щодо послаблення військових можливостей Ірану. Одночасно США забезпечують повну морську блокаду іранських портів.

У Центральному командуванні також наголосили, що понад 50 тис. американських військовослужбовців залишаються розгорнутими на Близькому Сході. Вони перебувають у стані повної бойової готовності та готові до подальших дій у регіоні.

У відомстві додали, що нова серія ударів розпочалася 17 липня о 15:00 за східним часом і стала сьомою поспіль операцією проти іранських військових об’єктів.

12 липня США завдали низки ударів по Ірану. Американські сили уразили близько 140 військових об’єктів.

Згодом знову пролунали вибухи в Ірані. Серед цілей були системи протиповітряної оборони, берегові радіолокаційні комплекси, ракетні установки, засоби запуску безпілотників, а також малі військові судна.

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